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الدائرة الصحية في بلدية طرابلس واصلت جولاتها التفتيشية في أبي سمراء :محاضر ضبط في حق المخالفين
أخبار لبنان
2026-11-03 | 10:40
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الدائرة الصحية في بلدية طرابلس واصلت جولاتها التفتيشية في أبي سمراء :محاضر ضبط في حق المخالفين
نفّذت الدائرة الصحية في بلدية طرابلس، في إطار حرص بلدية طرابلس على سلامة الغذاء والصحة العامة، جولات كشف وتفتيش ميدانية في منطقة أبي سمراء، شملت محال الحلويات، ومعامل الأجبان والألبان، والسوبرماركت، ومحال بيع الدجاج.
وهدفت الجولات إلى مراقبة مدى الالتزام بالشروط الصحية ومعايير سلامة الغذاء والنظافة العامة، حيث جرى الكشف على المؤسسات وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت بلدية طرابلس "أن الجولات الرقابية ستتواصل في مختلف أحياء المدينة، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم، وتشديدًا على ضرورة التزام جميع المؤسسات الغذائية بالشروط والمعايير الصحية المعتمدة".
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