جنبلاط زار قائد الجيش: ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، في اليرزة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



وشدّد جنبلاط على "أهمية الدور الوطني الذي يضطلع به الجيش"، مؤكدا "ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، حفاظا على المصلحة الوطنية العليا".