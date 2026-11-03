أمن الدولة: توقيف مطلوب بجرائم نصب واحتيال في حوزته ذهب مزيف

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم وملاحقة المطلوبين، رصدت مديرية الشمال الإقليمية - مكتب المنية الضنية نشاط المدعو (غ. ج.)، لبناني الجنسية، للاشتباه بإقدامه على تنفيذ عمليات نصب واحتيال استهدفت عدداً من المواطنين، مستغلاً أساليب احتيالية للإيقاع بضحاياه والاستيلاء على أموالهم. وبناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، ونتيجة عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة، أوقف (غ. ج.)، وضُبطت في حوزته كمية من الذهب المزيّف المعروف بالذهب الرملي المزيّف، يُشتبه باستخدامه في عمليات الاحتيال، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، ليتبيّن أنّه مطلوب بموجب مذكرات توقيف عدة بجرم النصب والاحتيال، وتأتي هذه العملية في سياق الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال، وحماية المواطنين من عمليات الاستغلال والتضليل.