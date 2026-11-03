الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بيروت 303
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جلسة لمجلس الوزراء الخميس لمتابعة النظر في موضوع الكهرباء

أخبار لبنان
2026-11-03 | 13:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جلسة لمجلس الوزراء الخميس لمتابعة النظر في موضوع الكهرباء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
جلسة لمجلس الوزراء الخميس لمتابعة النظر في موضوع الكهرباء

يعقد مجلس الوزراء، جلسة خاصة عند الثالثة من بعد ظهر الخميس المقبل، في 5 تشرين الثاني، في السرايا الكبيرة، لمتابعة النظر في موضوع الكهرباء، وفقا لما تقرر في الجلسة التي عقدت في القصر الجمهوري في 8 تسرين الأول 2026.

أخبار لبنان

لمجلس

الوزراء

الخميس

لمتابعة

النظر

موضوع

الكهرباء

LBCI التالي
الانتخابات النصفية الأميركية… هل تؤثّر نتائجها على لبنان؟
مقدمة النشرة المسائية 3-11-2026
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:47

حاكم فلوريدا الجمهوري: إذا لم يعترف الجمهوريون بأن حرب إيران تسببت في ارتفاع أسعار الوقود فإنهم سيفقدون ثقتهم

LBCI
أخبار دولية
16:28

ترامب يفاجئ إسرائيل بإعلان إنهاء مساعدات سنوية بقيمة 3,8 مليارات دولار

LBCI
آخر الأخبار
16:05

وزير العدل الأميركي: لا نسعى إلى انتزاع صلاحيات ألاسكا في إدارة الانتخابات أو التصديق على نتائجها

LBCI
آخر الأخبار
15:57

وزارة العدل الأميركية: أرسلنا نحو 1000 مراقب انتخابي في جميع الولايات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

عصابة ايلي صليبا تتهاوى...محامون وشركاء متورطون والـLBCI تنشر الرواية الكاملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

حادثة المنية تختبر الدولة: الكلمة للقانون أو لاقتحام السرايا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الانتخابات النصفية الأميركية… هل تؤثّر نتائجها على لبنان؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 3-11-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-08-27

غارة من المقاتلات الحربية الاسرائيلية تستهدف وادي السلوقي

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-24

الرئيس عون من قصر عدل طرابلس: محاربة الفساد أولوية والحكومة الرقمية والقضاء العادل يسهمان في مكافحته وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية وعلى القاضي ألّا يُدين بريئاً وألّا يُبرّئ مجرماً

LBCI
أخبار دولية
2026-10-26

سلاح الجو الأردني استهدف "تنظيمات إرهابية" في جنوب سوريا "انتقاما لشهداء" كنيسة الكرك

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-07

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في شلومي بالجليل الغربي بعد رصد صواريخ من لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

عصابة ايلي صليبا تتهاوى...محامون وشركاء متورطون والـLBCI تنشر الرواية الكاملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

حادثة المنية تختبر الدولة: الكلمة للقانون أو لاقتحام السرايا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

واشنطن وطهران… ضغط عسكري ومفاوضات على حافة التصعيد

LBCI
أخبار دولية
13:24

بين ضربة إيران وتشكيل الحكومة… إسرائيل أمام استحقاقين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الانتخابات النصفية الأميركية… هل تؤثّر نتائجها على لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الولايات المتأرجحة تحسم معركة الكونغرس الأميركي... وأصوات العرب في قلب المواجهة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

الشرق الأوسط يترقّب نتائج الانتخابات الأميركية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

انتخابات الكونغرس الأميركي: اختبار لترامب قد يحدّد ما تبقّى من ولايته

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 3-11-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

عصابة ايلي صليبا تتهاوى...محامون وشركاء متورطون والـLBCI تنشر الرواية الكاملة

LBCI
حال الطقس
00:33

كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان بدءاً من الخميس... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
اقتصاد
02:50

صدي حدد متوسط سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان خلال شهر تشرين الأول

LBCI
أخبار دولية
07:02

في إيران... لوحة إعلانية ضخمة تتعهّد بقتل ترامب

LBCI
أخبار لبنان
07:08

معلومات للـLBCI: مصرف لبنان يعلّق التغطية الطبية في مستشفى الرسول الأعظم وLMC

LBCI
أمن وقضاء
02:46

مداهمة شقّة في المعاملتين... وتوقيف مروّج مخدرات

LBCI
اقتصاد
12:24

مصرف لبنان يرفع سقوف السحوبات الشهرية للتعميمين 158 و166

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More