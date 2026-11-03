جلسة لمجلس الوزراء الخميس لمتابعة النظر في موضوع الكهرباء

يعقد مجلس الوزراء، جلسة خاصة عند الثالثة من بعد ظهر الخميس المقبل، في 5 تشرين الثاني، في السرايا الكبيرة، لمتابعة النظر في موضوع الكهرباء، وفقا لما تقرر في الجلسة التي عقدت في القصر الجمهوري في 8 تسرين الأول 2026.