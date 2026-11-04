الحجار بحث مع النائب الخير في الأوضاع الأمنية في المنية - الضنية واستقبل النائب العام الاستئنافي في الشمال

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب أحمد الخير، وجرى البحث في الأوضاع العامة في الشمال، لا سيما في قضاء المنية – الضنية.







وأكد الوزير الحجار خلال اللقاء "أهمية متابعة الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة، حفاظا على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة"، مشددا على "ضرورة احترام حقوق المواطنين وصون كرامتهم، ومراعاة الأصول القانونية والمهنية". كما استقبل النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني حلمي الحجار، وتم التطرق إلى الشؤون الأمنية والقضائية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار.