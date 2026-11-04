اجتماع جمع الرئيس سلام بوفد من مؤسسة التمويل الدولية

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، برئاسة نائب رئيس المؤسسة لشؤون منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عماد فاخوري.

وجرى البحث في سبل تعزيز الشراكة بين الحكومة اللبنانية والمؤسسة، ومتابعة البرامج والمشاريع التي تدعمها المؤسسة في لبنان، ولا سيما في قطاعَي الطاقة والنقل. كما تناول البحث سبل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المزيد من فرص العمل.

وتناول اللقاء أيضاً إعداد استراتيجية جديدة لمجموعة البنك الدولي في لبنان للسنوات الخمس المقبلة، على أن يُستكمل إعدادها خلال الربع الأول من العام المقبل.