الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رسامني يتفقد مطار القليعات تمهيداً لإعادة تشغيله ورحلة أولى إلى القاهرة في 15 تشرين الثاني

أخبار لبنان
2026-11-04 | 07:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رسامني يتفقد مطار القليعات تمهيداً لإعادة تشغيله ورحلة أولى إلى القاهرة في 15 تشرين الثاني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
رسامني يتفقد مطار القليعات تمهيداً لإعادة تشغيله ورحلة أولى إلى القاهرة في 15 تشرين الثاني

جال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مطار الرئيس رينيه معوّض - القليعات، في إطار المتابعة المستمرة للتحضيرات الجارية لإطلاق المرحلة التشغيلية الأولى، يرافقه رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية، وبمشاركة رئيس مجلس إدارة شركةMonla Group المالكة لـ Sky Lounge Services زياد المنلا، ورئيس مجلس إدارة والمدير العام لمؤسسة مطار بيروت محمد شاتيلا، وعضو مجلس الادارة المؤسسة جلال حيدر، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين بقطاع الطيران.



وشملت الزيارة جولة ميدانية شاملة في مختلف مرافق المطار ومنشآته، بما فيها مبنى المسافرين والمدرج والطريق الممتد من المدخل الرئيسي إلى مبنى المسافرين، حيث اطّلع الوفد على تقدّم الأعمال والتجهيزات الجارية، واستمع إلى عرض مفصّل حول ما تم إنجازه والخطوات المتبقية لاستكمال الجهوزية التشغيلية.



كما عُقد اجتماع تنسيقي جرى خلاله مراجعة شاملة لقائمة المتطلبات والإجراءات اللازمة لاعتماد المطار (Airport Certification Checklist)، ومناقشة الخطوات الواجب استكمالها بالتنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن استيفاء المعايير الفنية والتشغيلية والأمنية المطلوبة.



وفي هذا السياق، جرى التأكيد خلال الزيارة  أن موعد 15 تشرين الثاني الجاري لا يزال قائماً لانطلاق أول رحلة جوية من مطار القليعات باتجاه العاصمة المصرية القاهرة، في خطوة تاريخية تشكّل محطة أساسية في مسار إعادة تفعيل المطار والانتقال تدريجياً إلى المرحلة التشغيلية الأولى، بالتوازي مع مواصلة استكمال المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل المنتظم.



وانضمّ لاحقاً إلى الجولة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، يرافقه قائد القوات الجوية العميد الركن ميشال صيفي، إلى جانب رئيس قاعدة القليعات، الكولونيل أيلي كامل، حيث اطّلعوا بدورهم على جهوزية المطار ومختلف منشآته، وشاركوا في الاجتماعات التنسيقية لمتابعة المتطلبات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.



وعلى صعيد المستجدات الميدانية، تتواصل أعمال تجهيز مبنى المسافرين، حيث بدأت عمليات تركيب أنظمة نقل وفرز الأمتعة، في خطوة أساسية لاستكمال التجهيزات التشغيلية اللازمة لتسهيل حركة المسافرين والأمتعة. كما شهد المطار وصول آلية إطفاء جديدة من الجيش اللبناني، بما يساهم في تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ ومتطلبات السلامة في المطار.



وقد اتّسمت الاجتماعات بأجواء إيجابية وبنّاءة، عكست حرص مختلف الجهات المعنية على مواصلة التنسيق ومتابعة الأعمال والمتطلبات المتبقية، بهدف تسريع استكمال الجهوزية اللازمة للانتقال إلى المرحلة التشغيلية الأولى.



واكدت شركة Sky Lounge Services "مواصلة العمل بالتنسيق الوثيق مع الجهات الرسمية المختصة"، مشددةً على أن "المرحلة المقبلة تشكّل خطوة أساسية في مسار إعادة تفعيل مطار القليعات، على أن تستمر أعمال التطوير واستكمال التجهيزات وتعزيز الخدمات بصورة تدريجية، بما يرسّخ دور المطار المستقبلي كبوابة جوية إضافية للبنان وفرصة تنموية واعدة لعكار والشمال".
 

أخبار لبنان

يتفقد

القليعات

تمهيداً

لإعادة

تشغيله

ورحلة

القاهرة

تشرين

الثاني

LBCI التالي
"الطاقة": الاعتماد الإضافي ليس سلفة وبحث "التيار" عن "صك براءة" لادائه غير مجد
اجتماع جمع الرئيس سلام بوفد من مؤسسة التمويل الدولية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-08

وزارة الأشغال تطلق أولى الخطوات التنفيذية لتأهيل مطار القليعات تمهيداً لإعادة تشغيله

LBCI
أخبار لبنان
08:41

قائد الجيش يتفقد مطار القليعات ويطّلع على أعمال التأهيل التي ينفذها الجيش وجهوزية الوحدات المكلفة بحمايته

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-06

سلام ترأس اجتماعاً لمتابعة التحضيرات لانطلاق الرحلات التجارية من مطار القليعات: إعادة تشغيل المطار تدخل مرحلتها الأخيرة والرحلات التجارية تنطلق الشهر المقبل

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-22

طيران الشرق الأوسط: استمرار تعليق الرحلات إلى الرياض وتعديل مواعيد رحلات جدة والدمام من 26 تشرين الأول ولغاية 3 تشرين الثاني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:32

مجلس الوزراء: إرجاء الجلسة التي كان من المقرر عقدها عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الخميس الواقع فيه 2026/11/05 إلى الاسبوع المقبل

LBCI
أخبار لبنان
09:15

جولة رسمية في مطار القليعات تواكب تقدّم الأعمال وتعزيز الجهوزية التشغيلية

LBCI
أخبار لبنان
09:03

البستاني يدعو إلى تسريع الإصلاحات لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية ويؤكد أن زيادة السحوبات غير كافية ولا تحقق العدالة للمودعين

LBCI
أخبار لبنان
08:59

البيطار يستجوب أربعة ضباط كبار سابقين في الجيش كمدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت بشبهات تتعلق بنترات الأمونيوم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-03-08

"حزب الله" يعلن سلسلة استهدافات وصد محاولة تقدم

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-24

الرئيس عون من سراي طرابلس: المدينة عانت كثيراً من الإهمال وآن الأوان لوضع حدّ له وهناك مشاريع لأبناء طرابلس تهدف جميعها إلى خلق فرص عمل لأبناء المنطقة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-23

متحدث باسم الخارجية الإيرانية: الدول الصديقة أرسلت في الأيام الأخيرة رسائل تشير إلى أن أمريكا طلبت إجراء محادثات لإنهاء الحرب وإيران لم ترد

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-23

الرابطة المارونية تدين الاعتداء الآثم على إحدى كنائس الاردن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:05

إسرائيل تراقب الانتخابات الأميركية

LBCI
أخبار دولية
08:03

نتائج الانتخابات الأميركية النصفية... "زلزال"

LBCI
أخبار دولية
04:15

ماذا حقّق الحزب الديمقراطي في مجلسَي الشيوخ والنواب الأميركيَّين عبر السنوات؟

LBCI
خبر عاجل
00:23

الديمقراطيون يوسّعون تقدّمهم في مجلس الشيوخ الأميركي إلى ٥٣ مقعدًا بعد قلب نتائج ٧ ولايات لصالحهم آخرها ولاية مين التي انتزعوا مقعدها من الجمهوريين إلى جانب كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وتكساس وأوهايو وكانساس وآيوا

LBCI
خبر عاجل
23:44

الحزب الديمقراطي يحصد الاكثرية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ الاميركيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

عصابة ايلي صليبا تتهاوى...محامون وشركاء متورطون والـLBCI تنشر الرواية الكاملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

حادثة المنية تختبر الدولة: الكلمة للقانون أو لاقتحام السرايا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

واشنطن وطهران… ضغط عسكري ومفاوضات على حافة التصعيد

LBCI
أخبار دولية
13:24

بين ضربة إيران وتشكيل الحكومة… إسرائيل أمام استحقاقين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

عصابة ايلي صليبا تتهاوى...محامون وشركاء متورطون والـLBCI تنشر الرواية الكاملة

LBCI
اقتصاد
12:24

مصرف لبنان يرفع سقوف السحوبات الشهرية للتعميمين 158 و166

LBCI
حال الطقس
02:00

تقلبات جوية وانخفاض بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
13:14

جلسة لمجلس الوزراء الخميس لمتابعة النظر في موضوع الكهرباء

LBCI
اسرار
00:15

أسرار الصحف المحلية ٤-١١-٢٠٢٦

LBCI
أخبار لبنان
02:55

سلام من بعبدا يحذّر من جرّ لبنان إلى حرب جديدة: قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة

LBCI
أخبار لبنان
10:33

وزارة المال توضح حقيقة مطالبة المصارف بـ600 مليون دولار عن خسائر اليوروبوندز غير المحققة

LBCI
آخر الأخبار
01:11

المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغن عبدول السيد يتقدم على منافسه الجمهوري بعد فرز نحو 70% من الأصوات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More