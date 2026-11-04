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سلام إطلع من مجلس بلدية النبطية على المشاريع المنجزة وأبدى ارتياحه للنتائج المحققة

أخبار لبنان
2026-11-04 | 07:44
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سلام إطلع من مجلس بلدية النبطية على المشاريع المنجزة وأبدى ارتياحه للنتائج المحققة
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سلام إطلع من مجلس بلدية النبطية على المشاريع المنجزة وأبدى ارتياحه للنتائج المحققة

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وفداً من مجلس بلدية النبطية برئاسة رئيسه عباس فخر الدين، وضمّ نائب رئيس البلدية محمد حجازي والأعضاء: حسين جابر وخضر قديح ومحمد كحيل، في حضور رئيس رابطة مخاتير النبطية حسن جابر.

وتركّز البحث على نتائج زيارة الرئيس سلام إلى النبطية ومتابعة المشاريع التي بدأ العمل بها إثر الزيارة.

بعد اللقاء، قال فخر الدين: "هدفنا من هذا اللقاء إطلاع الرئيس سلام على ما تحقق بشأن المقترحات والأفكار التي عرضناها خلال زيارته إلى المدينة قبل نحو شهر. واستعرضنا البرامج التي بدأ العمل بها ونسب الإنجاز في المشاريع التي يتابعها كلّ من مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار. ووضعنا بين يدي الرئيس سلام لائحة مفصّلة بالإنجازات والمشاريع التي بدأ تنفيذها، مرفقة بصور توثّق الأعمال على الأرض قبل التنفيذ وأثناءه وبعده".

وأضاف: "كانت أجواء اللقاء إيجابية جداً، وأبدى الرئيس سلام ارتياحه إلى النتائج المحقّقة. وجئنا اليوم إلى السراي الحكومي وفاءً لما اتفقنا عليه خلال زيارته إلى النبطية، حين اتفقنا على العودة بعد بدء العمل لإطلاعه على ما تحقّق. وشكرناه على زيارته واهتمامه بأوضاع المدينة".

وتابع: "وبحثنا أيضاً في استكمال المشاريع الأخرى التي وعد بها الرئيس سلام، وفي سبل متابعتها مع الجهات المختصّة لدفع العمل فيها قدما. وتطرقنا إلى عدد من المسائل الإدارية المتعلّقة ببلدية النبطية، والتي تتطلب متابعة مع وزارة الداخلية والجهات الرسمية المعنيّة. وسنستكمل البحث في بعض هذه الملفات خلال زيارة مرتقبة إلى مجلس الإنماء والإعمار للاطّلاع على ما أُنجز وما تبقّى من أعمال".

وختم فخر الدين: "كان اللقاء مهماً وإيجابياً، ونأمل أن يستتبّ الاستقرار في لبنان عموماً، وفي الجنوب خصوصا.

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