قائد الجيش يتفقد مطار القليعات ويطّلع على أعمال التأهيل التي ينفذها الجيش وجهوزية الوحدات المكلفة بحمايته

زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل مطار الرئيس رينيه معوّض - القليعات، حيث التقى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، وتفقّد الأعمال التي ينفّذها فوج الأشغال المستقل للمساهمة في تأهيل المطار، والوحدات التابعة للقوات الجوية التي تتولى حمايته وصيانة المدرج العائد له.وقد أعرب الوزير رسامني والنائب عطية عن تقديرهما لدور الجيش ومساهمته في تنفيذ الأشغال في المطار.