البيطار يستجوب أربعة ضباط كبار سابقين في الجيش كمدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت بشبهات تتعلق بنترات الأمونيوم



استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أربعة ضباط كبار سابقين في الجيش اللبناني كمدعى عليهم بالملف وهم: رئيس الأركان الأسبق في الجيش، اللواء وليد سلمان، نائب رئيس الأركان للتجهيز، العميد مانويل كلجيان، رئيس قسم الذخيرة، جورج موسى، ومدير مديرية العتاد في الجيش، العميد منير ابو زيد.



وياتي استجواب الضباط المذكورين، بناءً على المطالعة بالأساس التي أعدّها المحامي العام التمييزي، القاضي محمد صعب، والتي ادّعى فيها عليهم وطلب استجوابهم بشبهات تتعلق بعلمهم بوجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت".



وعقدت جلسة الاستجواب بحضور القاضي صعب، ووكلاء الدفاع عن المدعى عليهم، وفريق الادعاء الشخصي. ولم يتخذ القاضي بيطار قراراً بتركهم بسندات إقامة أو توقيفهم، على أن يستدعي جميع المدعى عليهم الذين استجوبهم مؤخراً ولم يتخذ بحقهم قرارات، ويبلّغهم الإجراءات التي يتخذها قبل إصدار القرار الاتهامي، بحسب الوطنية للاعلام.