الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بيروت 303
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
البستاني يدعو إلى تسريع الإصلاحات لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية ويؤكد أن زيادة السحوبات غير كافية ولا تحقق العدالة للمودعين
أخبار لبنان
2026-11-04 | 09:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
البستاني يدعو إلى تسريع الإصلاحات لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية ويؤكد أن زيادة السحوبات غير كافية ولا تحقق العدالة للمودعين
شدّد النائب الدكتور فريد البستاني على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والتشريعية والرقابية المطلوبة لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، معتبراً أن استمرار إدراج لبنان عليها يشكّل مؤشراً مقلقاً إلى عدم معالجة الثغرات التي تعيق استعادة الثقة الدولية بالقطاع المالي اللبناني.
وأوضح البستاني أن البقاء على اللائحة الرمادية ليس مجرد تصنيف تقني، بل تترتب عليه تداعيات مباشرة على سمعة لبنان المالية والاقتصادية، ويزيد من صعوبة تعامل المصارف والمؤسسات المالية الدولية معه، ويرفع كلفة التحويلات والمعاملات التجارية، ويحدّ من فرص جذب الاستثمارات وإعادة ربط الاقتصاد اللبناني بالأسواق المالية
العالمية.
وأكد أن المطلوب لا يقتصر على إصدار الوعود أو إقرار قوانين شكلية، بل يستوجب تنفيذ إصلاحات فعلية ومستدامة، تبدأ بتحديث المنظومة التشريعية، وتعزيز استقلالية وفعالية أجهزة الرقابة، وضمان تطبيق القوانين على الجميع من دون استثناء.
وفي ما يتعلق بزيادة قيمة السحوبات بموجب تعاميم مصرف لبنان، وصف البستاني هذه الخطوة بالإيجابية والتي تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها تبقى غير عادلة وغير كافية.
وأشار إلى أنها لا تزال تكرّس التمييز بين المودعين، في حين يفترض اعتماد مبدأ المساواة في التعامل مع جميع أصحاب الودائع المقبولة لدى المصارف، من دون تفرقة بين حساب وآخر. كما أن الزيادة المقررة لا تتناسب مع نسب التضخم ولا تكفل تغطية الحد الأدنى من النفقات المعيشية للمودعين، الذين يحق لهم الوصول إلى كامل أموالهم والتصرف بها بحرية.
وشدّد البستاني على أنه سيواصل متابعة ملف استعادة أموال المودعين، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق التعافي الاقتصادي أو استعادة الثقة بالقطاع المصرفي من دون إعادة الودائع بالعملات الأجنبية، وإيجاد حلول عادلة للمودعين بالليرة اللبنانية، فضلاً عن معالجة أوضاع حسابات الشركات التي لا تستفيد من هذه التعاميم، وحملة الأسهم التفضيلية، وأموال النقابات والجمعيات وصناديق التعاضد.
وأكد أن استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني تبدأ بإصلاح مالي ومصرفي حقيقي، يقوم على العدالة والشفافية وحماية حقوق جميع أصحاب الأموال من دون استثناء.
أخبار لبنان
تسريع
الإصلاحات
لإخراج
لبنان
اللائحة
الرمادية
ويؤكد
زيادة
السحوبات
كافية
العدالة
للمودعين
التالي
جولة رسمية في مطار القليعات... وتأكيد على أن موعد 15 تشرين الثاني الجاري لا يزال قائماً لانطلاق أول رحلة جوية
البيطار يستجوب أربعة ضباط كبار سابقين في الجيش كمدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت بشبهات تتعلق بنترات الأمونيوم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-11
لبنان يسابق الوقت للخروج من اللائحة الرمادية
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-11
لبنان يسابق الوقت للخروج من اللائحة الرمادية
0
اقتصاد
2026-10-19
البستاني: لرفع السحوبات الشهرية الى 1500 دولار و750 دولار حتى إقرار قانون الإنتظام المالي
اقتصاد
2026-10-19
البستاني: لرفع السحوبات الشهرية الى 1500 دولار و750 دولار حتى إقرار قانون الإنتظام المالي
0
أخبار لبنان
2026-08-18
الكتائب: لا لتوريط لبنان مجدداً في الحرب ولا لزيادات ضريبية قبل الإصلاحات
أخبار لبنان
2026-08-18
الكتائب: لا لتوريط لبنان مجدداً في الحرب ولا لزيادات ضريبية قبل الإصلاحات
0
آخر الأخبار
2026-08-26
النائب فريد البستاني للـLBCI: أنا ضد الـHaircut ولن أوافق عليها فهي تعني سرقة أموال المودعين
آخر الأخبار
2026-08-26
النائب فريد البستاني للـLBCI: أنا ضد الـHaircut ولن أوافق عليها فهي تعني سرقة أموال المودعين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:34
رئيس الأركان يتفقد عددًا من المراكز التابعة للواء المشاة الثالث
أمن وقضاء
12:34
رئيس الأركان يتفقد عددًا من المراكز التابعة للواء المشاة الثالث
0
أخبار لبنان
12:10
المستشار القانوني لمفتي بعلبك الهرمل ومحامي صليبا يردّان على تقرير الـLBCI
أخبار لبنان
12:10
المستشار القانوني لمفتي بعلبك الهرمل ومحامي صليبا يردّان على تقرير الـLBCI
0
أمن وقضاء
11:15
العثور على مبلغ مالي عند تقاطع بشارة الخوري - السوديكو… وقوى الأمن تدعو صاحبه إلى استلامه
أمن وقضاء
11:15
العثور على مبلغ مالي عند تقاطع بشارة الخوري - السوديكو… وقوى الأمن تدعو صاحبه إلى استلامه
0
أخبار لبنان
11:08
الصدي التقى مديرة "الأنروا": على المخيمات تسديد مستحقات مؤسسة الكهرباء وإلا سيتم قطع التيار
أخبار لبنان
11:08
الصدي التقى مديرة "الأنروا": على المخيمات تسديد مستحقات مؤسسة الكهرباء وإلا سيتم قطع التيار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:03
البيت الأبيض يذكّر الأميركيين عبر "إكس": "ترامب لا يزال رئيسكم"
أخبار دولية
12:03
البيت الأبيض يذكّر الأميركيين عبر "إكس": "ترامب لا يزال رئيسكم"
0
أخبار لبنان
11:08
الصدي التقى مديرة "الأنروا": على المخيمات تسديد مستحقات مؤسسة الكهرباء وإلا سيتم قطع التيار
أخبار لبنان
11:08
الصدي التقى مديرة "الأنروا": على المخيمات تسديد مستحقات مؤسسة الكهرباء وإلا سيتم قطع التيار
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 3-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 3-11-2026
0
موضة وجمال
2026-08-09
رسالة خاصة من جوزيف عطية إلى بيرلا حرب قبل مسابقة ملكة جمال العالم... ماذا قال لها؟ (صورة)
موضة وجمال
2026-08-09
رسالة خاصة من جوزيف عطية إلى بيرلا حرب قبل مسابقة ملكة جمال العالم... ماذا قال لها؟ (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:20
محشو بالبطاطا واللحم... إليكم وصفة الغراتان مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
10:20
محشو بالبطاطا واللحم... إليكم وصفة الغراتان مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
أخبار دولية
08:05
إسرائيل تراقب الانتخابات الأميركية
أخبار دولية
08:05
إسرائيل تراقب الانتخابات الأميركية
0
أخبار دولية
08:03
نتائج الانتخابات الأميركية النصفية... "زلزال"
أخبار دولية
08:03
نتائج الانتخابات الأميركية النصفية... "زلزال"
0
أخبار دولية
04:15
ماذا حقّق الحزب الديمقراطي في مجلسَي الشيوخ والنواب الأميركيَّين عبر السنوات؟
أخبار دولية
04:15
ماذا حقّق الحزب الديمقراطي في مجلسَي الشيوخ والنواب الأميركيَّين عبر السنوات؟
0
خبر عاجل
00:23
الديمقراطيون يوسّعون تقدّمهم في مجلس الشيوخ الأميركي إلى ٥٣ مقعدًا بعد قلب نتائج ٧ ولايات لصالحهم آخرها ولاية مين التي انتزعوا مقعدها من الجمهوريين إلى جانب كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وتكساس وأوهايو وكانساس وآيوا
خبر عاجل
00:23
الديمقراطيون يوسّعون تقدّمهم في مجلس الشيوخ الأميركي إلى ٥٣ مقعدًا بعد قلب نتائج ٧ ولايات لصالحهم آخرها ولاية مين التي انتزعوا مقعدها من الجمهوريين إلى جانب كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وتكساس وأوهايو وكانساس وآيوا
0
خبر عاجل
23:44
الحزب الديمقراطي يحصد الاكثرية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ الاميركيّ
خبر عاجل
23:44
الحزب الديمقراطي يحصد الاكثرية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ الاميركيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
عصابة ايلي صليبا تتهاوى...محامون وشركاء متورطون والـLBCI تنشر الرواية الكاملة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
عصابة ايلي صليبا تتهاوى...محامون وشركاء متورطون والـLBCI تنشر الرواية الكاملة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
حادثة المنية تختبر الدولة: الكلمة للقانون أو لاقتحام السرايا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
حادثة المنية تختبر الدولة: الكلمة للقانون أو لاقتحام السرايا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
واشنطن وطهران… ضغط عسكري ومفاوضات على حافة التصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:27
واشنطن وطهران… ضغط عسكري ومفاوضات على حافة التصعيد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:33
عصابة ايلي صليبا تتهاوى...محامون وشركاء متورطون والـLBCI تنشر الرواية الكاملة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
عصابة ايلي صليبا تتهاوى...محامون وشركاء متورطون والـLBCI تنشر الرواية الكاملة
2
أمن وقضاء
10:26
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف للاشتباه في تورّطه بالاحتيال وانتحال صفة محامٍ… هل من وقع ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
10:26
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف للاشتباه في تورّطه بالاحتيال وانتحال صفة محامٍ… هل من وقع ضحية أعماله؟
3
حال الطقس
02:00
تقلبات جوية وانخفاض بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:00
تقلبات جوية وانخفاض بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
4
أمن وقضاء
11:15
العثور على مبلغ مالي عند تقاطع بشارة الخوري - السوديكو… وقوى الأمن تدعو صاحبه إلى استلامه
أمن وقضاء
11:15
العثور على مبلغ مالي عند تقاطع بشارة الخوري - السوديكو… وقوى الأمن تدعو صاحبه إلى استلامه
5
موضة وجمال
10:59
بعد أشهر من التكهنات...بيرلا حرب وجوزاف عطية يعلنان حبّهما من باريس بصور وقلب أحمر (صور)
موضة وجمال
10:59
بعد أشهر من التكهنات...بيرلا حرب وجوزاف عطية يعلنان حبّهما من باريس بصور وقلب أحمر (صور)
6
أخبار لبنان
13:14
جلسة لمجلس الوزراء الخميس لمتابعة النظر في موضوع الكهرباء
أخبار لبنان
13:14
جلسة لمجلس الوزراء الخميس لمتابعة النظر في موضوع الكهرباء
7
أخبار لبنان
02:55
سلام من بعبدا يحذّر من جرّ لبنان إلى حرب جديدة: قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة
أخبار لبنان
02:55
سلام من بعبدا يحذّر من جرّ لبنان إلى حرب جديدة: قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة
8
اسرار
00:15
أسرار الصحف المحلية ٤-١١-٢٠٢٦
اسرار
00:15
أسرار الصحف المحلية ٤-١١-٢٠٢٦
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More