مجلس الوزراء: إرجاء الجلسة التي كان من المقرر عقدها عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الخميس الواقع فيه 2026/11/05 إلى الاسبوع المقبل

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