الرئيس عون اتصل برئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن مؤكدا حرص لبنان على سيادة الدولة اليمنية ورفض التدخل في شؤونها او القيام بنشاطات تمس امنها

اتصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم برئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي، وابلغه "حرص لبنان على سيادة الدولة اليمنية ورفض تدخل اي افراد او مجموعات في شؤونها الداخلية او القيام بنشاطات تمس امنها واستقرارها وسلامة أبنائها".



وأكد الرئيس عون في اتصاله ان "لبنان يقف الى جانب الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، متطلعاً إلى عودة الاستقرار والامان والازدهار اليها وتعزيز الوحدة الوطنية والحد من معاناة الشعب اليمني الشقيق" .



وشكر الرئيس العليمي موقف الرئيس عون "وتضامن لبنان مع الجمهورية اليمنية، متمنيا للبنان دوام الامان والاستقرار والتقدم ، وللشعب اللبناني الخير وراحة البال".