فرعية اللجان المكلفة بمشروع قانون الغابات: وزارة الزراعة ستعيد صياغة الملاحظات تمهيدا لبته في جلسة ثانية

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على قانون الغابات جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ايوب حميد وحضور وزير الزراعة نزار هاني والأعضاء.



وأشارت اللجنة في بيان على الاثر، الى أنه "بعد ان أبدى النواب رأيهم حول مشروع القانون، ستقوم وزارة الزراعة بإعادة الصياغة للملاحظات حول مشروع القانون تمهيدا لعقد جلسة ثانية للبت بالقانون بشكل نهائي".