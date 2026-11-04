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مجلس إدارة كهرباء لبنان: التغذية الكهربائية لم تُعَد لأيّ جهة من دون التزامها بالشروط

أخبار لبنان
2026-11-04 | 10:54
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مجلس إدارة كهرباء لبنان: التغذية الكهربائية لم تُعَد لأيّ جهة من دون التزامها بالشروط
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مجلس إدارة كهرباء لبنان: التغذية الكهربائية لم تُعَد لأيّ جهة من دون التزامها بالشروط

عطفاً على بياناته السابقة بشأن قطع التيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها، أعلن مجلس إدارة كهرباء لبنان أنّه، في اليوم الثالث من هذه الحملة المستمرّة، توافد عدد كبير من الجهات المعنيّة إلى المؤسسة لمراجعة جداول المتأخّرات ومطابقة الفواتير والإيصالات، تمهيداً لتسوية أوضاعها المالية.

وأوضح أن التسويات جرت وفق الآلية المعتمدة لدى المؤسسة، والقائمة على إعادة التغذية بعد تسديد دفعة أولى وتقديم تعهّد خطّي يحدّد كيفية تسديد المبالغ، مع الالتزام بتسديد الفواتير الشهرية بانتظام.

وخلافاً لما يتداوله البعض، أكد مجلس إدارة كهرباء لبنان أنّه لم تُعَد التغذية الكهربائية لأيّ جهة من دون التزامها بالشروط المذكورة، وأنّ كل حالات إعادة التغذية تمّت وفق المعايير المعتمدة.

كما أكد المجلس أنّه لا يتبنّى اللوائح غير الرسمية المتداولة في وسائل الإعلام، بما تتضمّنه من أسماء إدارات ومؤسسات وأرقام ومبالغ، داعيا إلى توخّي الدقّة والاستناد الى ما يصدر عن مؤسسة كهرباء لبنان حصرا.

وأوضح المجلس أنّ "هذه الحملة تهدف إلى تحصيل المستحقّات وتحسين الجباية وترسيخ الانتظام في تسديد الفواتير. أمّا الإعلان عن المطالبات والإنذارات عبر وسائل الإعلام، فيندرج في إطار إبلاغ الجهات المعنيّة وإطلاع الرأي العام على الإجراءات المتّخذة. وقد أدّت المؤسسة واجبها بمهنية ومسؤولية، بعيداً عن أيّ استعراض".

وشكر المجلس كل الجهات التي تجاوبت وتعاونت، وكلّ من ساند هذه الحملة بإيجابية، كما يثمّن جهود موظفي المؤسسة والفرق المعنيّة.

وأكد المجلس أنّ هذه المتابعة ستبقى مستمرّة حتى تسديد كامل المتأخّرات، وأنّ أيّ إخلال بالتسويات الجديدة أو تخلّف عن تسديد الفواتير الشهرية بانتظام سيؤدّي إلى إعادة قطع التيار الكهربائي فوراً، وفق ما جرى إبلاغه والاتفاق عليه مع المعنيين.

أخبار لبنان

كهرباء لبنان

التغذية الكهربائية

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