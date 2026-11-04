الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
12
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جلسة ثقة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
12
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
الحريري استقبلت في "بيت الوسط" السفير المصري ووفدا من "الوطنيين الأحرار"... شمعون: نتمنى أن يعود تيار المستقبل إلى الساحة السياسية
أخبار لبنان
2026-11-04 | 12:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
الحريري استقبلت في "بيت الوسط" السفير المصري ووفدا من "الوطنيين الأحرار"... شمعون: نتمنى أن يعود تيار المستقبل إلى الساحة السياسية
استقبلت نائبة رئيس "تيار المستقبل" بهية الحريري، بعد ظهر اليوم، في "بيت الوسط" السفير المصري الجديد تميم خلاف، وعرضت معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
كما استقبلت الحريري وفدا من حزب الوطنيين الأحرار برئاسة النائب كميل شمعون، الذي قال على الأثر: "أردنا أن نتبادل الآراء مع السيدة الحريري حول مستقبل البلد، وبالتأكيد إن للبنان مستقبلا، وهذا المستقبل لا يُبنى على التطرف، بل على الأشخاص المنفتحين والأحزاب التي تفكر بمصلحة الوطن، وليس بالمسائل الطائفية والنزاعات التي لسنا بحاجة إليها في الوقت الحاضر، فالانفتاح جزء من عملنا، لأنه لا بد أن يأتي اليوم الذي يزول فيه السلاح غير الشرعي من لبنان، وتعود الدولة لبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، ونعزز دور هذه الدولة ونعطيها كل ما يمكننا لكي نعيد لبنان الذي حلم به الشهيد رفيق الحريري والرئيس كميل شمعون، والذي يحلم به كل لبناني شريف اليوم".
وأضاف: "من هنا، الاعتدال هو مفتاح كل هذه المتطلبات، وإلا سنبقى في قلب الصراعات التي نشهدها. ولذلك، لا بد أن نفكر في مستقبلنا ومستقبل أولادنا وكيف سنوقف الهجرة من لبنان، وكيف نجعل هذا الوطن يستعيد كل أبنائه، وكل مواطن يعيش فيه بكرامته. خلاصة الأمر، نحن بحاجة لبعضنا البعض ومنفتحون على الجميع".
وسئل: هل تعتقد أن هذا النشاط المتجدد الذي يشهده "بيت الوسط" هو مؤشر لعودة الرئيس سعد الحريري إلى الحياة السياسية في لبنان؟ فأجاب شمعون: "مكان الشيخ سعد هو في قلب كل لبناني، ونحن نعرف جيدا كمّ التضحيات التي بُذلت، وأن الأمور لا تسير دائما بحسب ما نحب. سقط العديد من الضحايا، هناك من ضحى بحياته وهناك من جُبر على العيش في الخارج بسبب هكذا مشاكل، لكن ما هو أكيد أن الأشخاص الذين عملوا من أجل هذا البلد مكانهم داخل هذا البلد، ولا بد أن يأتي النهار الذي نتكاتف فيه جميعنا من أجل بناء لبنان الجديد".
كما سئل: هل أبلغتك بهية الحريري بعودة النشاط السياسي لـ"تيار المستقبل"؟ فأجاب: "ليست السيدة بهية وإنما العمل الحاصل اليوم في تيار المستقبل، وهو عمل يصب في مصلحة البلد، وهذا أمر من الضروري أن نراه. أما متى يعود الشيخ سعد ومتى تستتب الأمور في لبنان فهذا بحث آخر".
وسئل: هل فهمت منها أنهم سيعودون عن تعليق العمل السياسي؟ فأجاب: "لا يستطيعون إلا أن يعودوا عنه لأن هناك قاعدة شعبية تطالب بهم، هذه هي الصراحة. اليوم هناك أشخاص محبوبون في هذا البلد، وهم أعطوا وعطاؤهم لم يذهب هدرا، بل بالعكس. من هنا نتمنى أن يعود تيار المستقبل، الذي عمل على مدى سنين لبناء هذا البلد، إلى الساحة السياسية".
وردا على سؤال حوا ما اذا كان يعتقد أن عودة "تيار المستقبل" إلى الساحة السياسية تعيد التوازن السياسي إلى البلد، قال شمعون: "بالتأكيد أن هذا يساهم، لكن عودة التوازن لا تتم، إلا عندما نتخلى عن السلاح غير الشرعي لكي نعيش ونتفاهم في ما بيننا من دون تهديدات، وهذا هو لب الموضوع".
وسئل: هل تؤيدون الحوار مع "حزب الله" في هذا الشأن؟ فأجاب: "حاولنا الحوار مرات عدة، لكنه لم يسفر عن نتائج. أما الباب فليس مغلقا، وإن فكروا جديا سيجدون أنه لا يمكنهم الاستمرار في هذه الطريقة. الضرر ليس علينا وحدنا، وإنما أيضا على البيئة الشيعية الكريمة التي نحترمها ونجلها. ومن هنا، نقول إذا كان أبناء الطائفة الشيعية بخير ويعيشون مرتاحين، فسيكون الجميع مرتاحا، ولكن ليس بالسلاح ولا بالتهديد. هناك قانون في لبنان يقول إن السلاح غير الشرعي ممنوع، ولا بد من تطبيق هذا القانون، وعندها يكون لبنان بلدا أفضل لأبنائه ولجذب الاستثمارات الأجنبية إليه".
أخبار لبنان
تيار المستقبل
بهية الحريري
كميل شمعون
بيت الوسط
التالي
مقدمة النشرة المسائية ٤-١١-٢٠٢٦
السفير الفرنسي: شكرا للوزير رسامني على جودة مباحثاتنا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-27
كرامي عرضت وسفير بلغاريا سبل التعاون التربوي والجامعي واستقبلت وفدا من "برنامج الغذاء العالمي"
أخبار لبنان
2026-08-27
كرامي عرضت وسفير بلغاريا سبل التعاون التربوي والجامعي واستقبلت وفدا من "برنامج الغذاء العالمي"
0
أخبار لبنان
2026-08-19
نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا منذ اليوم الأول استقبال التيار أو حتى قراءة الورقة
أخبار لبنان
2026-08-19
نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا منذ اليوم الأول استقبال التيار أو حتى قراءة الورقة
0
أخبار لبنان
2026-10-17
رئيس "التيار الوطني الحر": نطالب بخريطة طريق واضحة وليس بقرارات إعتباطية من دون تنفيذ
أخبار لبنان
2026-10-17
رئيس "التيار الوطني الحر": نطالب بخريطة طريق واضحة وليس بقرارات إعتباطية من دون تنفيذ
0
أخبار دولية
2026-10-19
مصادر لـ"فرانس برس": إرجاء منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض
أخبار دولية
2026-10-19
مصادر لـ"فرانس برس": إرجاء منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:49
تيمور جنبلاط يبحث مع مارتينوس في ملفات نقابية
أخبار لبنان
14:49
تيمور جنبلاط يبحث مع مارتينوس في ملفات نقابية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
SESOBEL: خمسون سنة... وكل حكاية تستحق فرصة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
SESOBEL: خمسون سنة... وكل حكاية تستحق فرصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المرأة اللبنانية… نصف المجتمع ونصف الطريق
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المرأة اللبنانية… نصف المجتمع ونصف الطريق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الإبداع البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي... BAFF في دورته الـ12
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الإبداع البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي... BAFF في دورته الـ12
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-09-16
فون دير لايين تقترح أن تصبح كندا "أول عضو شريك" في الاتحاد الأوروبي
أخبار دولية
2026-09-16
فون دير لايين تقترح أن تصبح كندا "أول عضو شريك" في الاتحاد الأوروبي
0
أخبار لبنان
2026-09-16
الرئيس عون والملك عبدالله الثاني يبحثان دعم لبنان وتنسيق المواقف لإنهاء الحرب
أخبار لبنان
2026-09-16
الرئيس عون والملك عبدالله الثاني يبحثان دعم لبنان وتنسيق المواقف لإنهاء الحرب
0
أخبار دولية
2026-09-16
الاتحاد الأوروبي سيحظر وسائل التواصل للأطفال دون 13 عاما ويقيّده حتى سن 15
أخبار دولية
2026-09-16
الاتحاد الأوروبي سيحظر وسائل التواصل للأطفال دون 13 عاما ويقيّده حتى سن 15
0
أخبار لبنان
2026-09-16
"الطاقة" توضح ليعقوبيان الإلتباس بشأن معملي الزوق والجية والنفط الروسي
أخبار لبنان
2026-09-16
"الطاقة" توضح ليعقوبيان الإلتباس بشأن معملي الزوق والجية والنفط الروسي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
SESOBEL: خمسون سنة... وكل حكاية تستحق فرصة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
SESOBEL: خمسون سنة... وكل حكاية تستحق فرصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المرأة اللبنانية… نصف المجتمع ونصف الطريق
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المرأة اللبنانية… نصف المجتمع ونصف الطريق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الإبداع البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي... BAFF في دورته الـ12
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الإبداع البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي... BAFF في دورته الـ12
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بعد أن فَقَدَ والديه في غارات "الأربعاء الأسود" على بيروت... علي شري يتقدّم بدعوى أمام القضاء الفرنسي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بعد أن فَقَدَ والديه في غارات "الأربعاء الأسود" على بيروت... علي شري يتقدّم بدعوى أمام القضاء الفرنسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان في المنطقة الرمادية… 10 شروط للخروج
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان في المنطقة الرمادية… 10 شروط للخروج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في إسرائيل... نتائج الإنتخابات الأميركية دخلت على خط معركة تشكيل الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في إسرائيل... نتائج الإنتخابات الأميركية دخلت على خط معركة تشكيل الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
زلزال إنتخابي في الولايات المتحدة... قراءة في تداعيات ما حدث
تقارير نشرة الاخبار
13:27
زلزال إنتخابي في الولايات المتحدة... قراءة في تداعيات ما حدث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كيف تدرجت المواقف الأميركية والدولية بعد صدور النتائجِ غير النهائية للإنتخابات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كيف تدرجت المواقف الأميركية والدولية بعد صدور النتائجِ غير النهائية للإنتخابات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سيطرة ديمقراطية كبيرة على مجلسي الكونغرس... فماذا في الأرقام؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سيطرة ديمقراطية كبيرة على مجلسي الكونغرس... فماذا في الأرقام؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:26
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف للاشتباه في تورّطه بالاحتيال وانتحال صفة محامٍ… هل من وقع ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
10:26
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف للاشتباه في تورّطه بالاحتيال وانتحال صفة محامٍ… هل من وقع ضحية أعماله؟
2
موضة وجمال
10:59
بعد أشهر من التكهنات...بيرلا حرب وجوزاف عطية يعلنان حبّهما من باريس بصور وقلب أحمر (صور)
موضة وجمال
10:59
بعد أشهر من التكهنات...بيرلا حرب وجوزاف عطية يعلنان حبّهما من باريس بصور وقلب أحمر (صور)
3
أمن وقضاء
11:15
العثور على مبلغ مالي عند تقاطع بشارة الخوري - السوديكو… وقوى الأمن تدعو صاحبه إلى استلامه
أمن وقضاء
11:15
العثور على مبلغ مالي عند تقاطع بشارة الخوري - السوديكو… وقوى الأمن تدعو صاحبه إلى استلامه
4
حال الطقس
02:00
تقلبات جوية وانخفاض بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:00
تقلبات جوية وانخفاض بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
5
أخبار دولية
12:03
البيت الأبيض يذكّر الأميركيين عبر "إكس": "ترامب لا يزال رئيسكم"
أخبار دولية
12:03
البيت الأبيض يذكّر الأميركيين عبر "إكس": "ترامب لا يزال رئيسكم"
6
اسرار
00:15
أسرار الصحف المحلية ٤-١١-٢٠٢٦
اسرار
00:15
أسرار الصحف المحلية ٤-١١-٢٠٢٦
7
أخبار لبنان
02:55
سلام من بعبدا يحذّر من جرّ لبنان إلى حرب جديدة: قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة
أخبار لبنان
02:55
سلام من بعبدا يحذّر من جرّ لبنان إلى حرب جديدة: قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة
8
اقتصاد
10:04
115 كيلوغراما من اللحوم والدجاج المثلج والأجبان ضبطتها مصلحة الاقتصاد في الجنوب قبل وصولها الى المستهلك
اقتصاد
10:04
115 كيلوغراما من اللحوم والدجاج المثلج والأجبان ضبطتها مصلحة الاقتصاد في الجنوب قبل وصولها الى المستهلك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More