الحريري استقبلت في "بيت الوسط" السفير المصري ووفدا من "الوطنيين الأحرار"... شمعون: نتمنى أن يعود تيار المستقبل إلى الساحة السياسية

استقبلت نائبة رئيس "تيار المستقبل" بهية الحريري، بعد ظهر اليوم، في "بيت الوسط" السفير المصري الجديد تميم خلاف، وعرضت معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استقبلت الحريري وفدا من حزب الوطنيين الأحرار برئاسة النائب كميل شمعون، الذي قال على الأثر: "أردنا أن نتبادل الآراء مع السيدة الحريري حول مستقبل البلد، وبالتأكيد إن للبنان مستقبلا، وهذا المستقبل لا يُبنى على التطرف، بل على الأشخاص المنفتحين والأحزاب التي تفكر بمصلحة الوطن، وليس بالمسائل الطائفية والنزاعات التي لسنا بحاجة إليها في الوقت الحاضر، فالانفتاح جزء من عملنا، لأنه لا بد أن يأتي اليوم الذي يزول فيه السلاح غير الشرعي من لبنان، وتعود الدولة لبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، ونعزز دور هذه الدولة ونعطيها كل ما يمكننا لكي نعيد لبنان الذي حلم به الشهيد رفيق الحريري والرئيس كميل شمعون، والذي يحلم به كل لبناني شريف اليوم".وأضاف: "من هنا، الاعتدال هو مفتاح كل هذه المتطلبات، وإلا سنبقى في قلب الصراعات التي نشهدها. ولذلك، لا بد أن نفكر في مستقبلنا ومستقبل أولادنا وكيف سنوقف الهجرة من لبنان، وكيف نجعل هذا الوطن يستعيد كل أبنائه، وكل مواطن يعيش فيه بكرامته. خلاصة الأمر، نحن بحاجة لبعضنا البعض ومنفتحون على الجميع".وسئل: هل تعتقد أن هذا النشاط المتجدد الذي يشهده "بيت الوسط" هو مؤشر لعودة الرئيس سعد الحريري إلى الحياة السياسية في لبنان؟ فأجاب شمعون: "مكان الشيخ سعد هو في قلب كل لبناني، ونحن نعرف جيدا كمّ التضحيات التي بُذلت، وأن الأمور لا تسير دائما بحسب ما نحب. سقط العديد من الضحايا، هناك من ضحى بحياته وهناك من جُبر على العيش في الخارج بسبب هكذا مشاكل، لكن ما هو أكيد أن الأشخاص الذين عملوا من أجل هذا البلد مكانهم داخل هذا البلد، ولا بد أن يأتي النهار الذي نتكاتف فيه جميعنا من أجل بناء لبنان الجديد".كما سئل: هل أبلغتك بهية الحريري بعودة النشاط السياسي لـ"تيار المستقبل"؟ فأجاب: "ليست السيدة بهية وإنما العمل الحاصل اليوم في تيار المستقبل، وهو عمل يصب في مصلحة البلد، وهذا أمر من الضروري أن نراه. أما متى يعود الشيخ سعد ومتى تستتب الأمور في لبنان فهذا بحث آخر".وسئل: هل فهمت منها أنهم سيعودون عن تعليق العمل السياسي؟ فأجاب: "لا يستطيعون إلا أن يعودوا عنه لأن هناك قاعدة شعبية تطالب بهم، هذه هي الصراحة. اليوم هناك أشخاص محبوبون في هذا البلد، وهم أعطوا وعطاؤهم لم يذهب هدرا، بل بالعكس. من هنا نتمنى أن يعود تيار المستقبل، الذي عمل على مدى سنين لبناء هذا البلد، إلى الساحة السياسية".وردا على سؤال حوا ما اذا كان يعتقد أن عودة "تيار المستقبل" إلى الساحة السياسية تعيد التوازن السياسي إلى البلد، قال شمعون: "بالتأكيد أن هذا يساهم، لكن عودة التوازن لا تتم، إلا عندما نتخلى عن السلاح غير الشرعي لكي نعيش ونتفاهم في ما بيننا من دون تهديدات، وهذا هو لب الموضوع".وسئل: هل تؤيدون الحوار مع "حزب الله" في هذا الشأن؟ فأجاب: "حاولنا الحوار مرات عدة، لكنه لم يسفر عن نتائج. أما الباب فليس مغلقا، وإن فكروا جديا سيجدون أنه لا يمكنهم الاستمرار في هذه الطريقة. الضرر ليس علينا وحدنا، وإنما أيضا على البيئة الشيعية الكريمة التي نحترمها ونجلها. ومن هنا، نقول إذا كان أبناء الطائفة الشيعية بخير ويعيشون مرتاحين، فسيكون الجميع مرتاحا، ولكن ليس بالسلاح ولا بالتهديد. هناك قانون في لبنان يقول إن السلاح غير الشرعي ممنوع، ولا بد من تطبيق هذا القانون، وعندها يكون لبنان بلدا أفضل لأبنائه ولجذب الاستثمارات الأجنبية إليه".