الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جلسة ثقة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحريري استقبلت في "بيت الوسط" السفير المصري ووفدا من "الوطنيين الأحرار"... شمعون: نتمنى أن يعود تيار المستقبل إلى الساحة السياسية

أخبار لبنان
2026-11-04 | 12:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحريري استقبلت في &quot;بيت الوسط&quot; السفير المصري ووفدا من &quot;الوطنيين الأحرار&quot;... شمعون: نتمنى أن يعود تيار المستقبل إلى الساحة السياسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
الحريري استقبلت في "بيت الوسط" السفير المصري ووفدا من "الوطنيين الأحرار"... شمعون: نتمنى أن يعود تيار المستقبل إلى الساحة السياسية

استقبلت نائبة رئيس "تيار المستقبل" بهية الحريري، بعد ظهر اليوم، في "بيت الوسط" السفير المصري الجديد تميم خلاف، وعرضت معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 

كما استقبلت الحريري وفدا من حزب الوطنيين الأحرار برئاسة النائب كميل شمعون، الذي قال على الأثر: "أردنا أن نتبادل الآراء مع السيدة الحريري حول مستقبل البلد، وبالتأكيد إن للبنان مستقبلا، وهذا المستقبل لا يُبنى على التطرف، بل على الأشخاص المنفتحين والأحزاب التي تفكر بمصلحة الوطن، وليس بالمسائل الطائفية والنزاعات التي لسنا بحاجة إليها في الوقت الحاضر، فالانفتاح جزء من عملنا، لأنه لا بد أن يأتي اليوم الذي يزول فيه السلاح غير الشرعي من لبنان، وتعود الدولة لبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، ونعزز دور هذه الدولة ونعطيها كل ما يمكننا لكي نعيد لبنان الذي حلم به الشهيد رفيق الحريري والرئيس كميل شمعون، والذي يحلم به كل لبناني شريف اليوم".

وأضاف: "من هنا، الاعتدال هو مفتاح كل هذه المتطلبات، وإلا سنبقى في قلب الصراعات التي نشهدها. ولذلك، لا بد أن نفكر في مستقبلنا ومستقبل أولادنا وكيف سنوقف الهجرة من لبنان، وكيف نجعل هذا الوطن يستعيد كل أبنائه، وكل مواطن يعيش فيه بكرامته. خلاصة الأمر، نحن بحاجة لبعضنا البعض ومنفتحون على الجميع".

وسئل: هل تعتقد أن هذا النشاط المتجدد الذي يشهده "بيت الوسط" هو مؤشر لعودة الرئيس سعد الحريري إلى الحياة السياسية في لبنان؟ فأجاب شمعون: "مكان الشيخ سعد هو في قلب كل لبناني، ونحن نعرف جيدا كمّ التضحيات التي بُذلت، وأن الأمور لا تسير دائما بحسب ما نحب. سقط العديد من الضحايا، هناك من ضحى بحياته وهناك من جُبر على العيش في الخارج بسبب هكذا مشاكل، لكن ما هو أكيد أن الأشخاص الذين عملوا من أجل هذا البلد مكانهم داخل هذا البلد، ولا بد أن يأتي النهار الذي نتكاتف فيه جميعنا من أجل بناء لبنان الجديد".

كما سئل: هل أبلغتك بهية الحريري بعودة النشاط السياسي لـ"تيار المستقبل"؟ فأجاب: "ليست السيدة بهية وإنما العمل الحاصل اليوم في تيار المستقبل، وهو عمل يصب في مصلحة البلد، وهذا أمر من الضروري أن نراه. أما متى يعود الشيخ سعد ومتى تستتب الأمور في لبنان فهذا بحث آخر".

وسئل: هل فهمت منها أنهم سيعودون عن تعليق العمل السياسي؟ فأجاب: "لا يستطيعون إلا أن يعودوا عنه لأن هناك قاعدة شعبية تطالب بهم، هذه هي الصراحة. اليوم هناك أشخاص محبوبون في هذا البلد، وهم أعطوا وعطاؤهم لم يذهب هدرا، بل بالعكس. من هنا نتمنى أن يعود تيار المستقبل، الذي عمل على مدى سنين لبناء هذا البلد، إلى الساحة السياسية".

وردا على سؤال حوا ما اذا كان يعتقد أن عودة "تيار المستقبل" إلى الساحة السياسية تعيد التوازن السياسي إلى البلد، قال شمعون: "بالتأكيد أن هذا يساهم، لكن عودة التوازن لا تتم، إلا عندما نتخلى عن السلاح غير الشرعي لكي نعيش ونتفاهم في ما بيننا من دون تهديدات، وهذا هو لب الموضوع".

وسئل: هل تؤيدون الحوار مع "حزب الله" في هذا الشأن؟ فأجاب: "حاولنا الحوار مرات عدة، لكنه لم يسفر عن نتائج. أما الباب فليس مغلقا، وإن فكروا جديا سيجدون أنه لا يمكنهم الاستمرار في هذه الطريقة. الضرر ليس علينا وحدنا، وإنما أيضا على البيئة الشيعية الكريمة التي نحترمها ونجلها. ومن هنا، نقول إذا كان أبناء الطائفة الشيعية بخير ويعيشون مرتاحين، فسيكون الجميع مرتاحا، ولكن ليس بالسلاح ولا بالتهديد. هناك قانون في لبنان يقول إن السلاح غير الشرعي ممنوع، ولا بد من تطبيق هذا القانون، وعندها يكون لبنان بلدا أفضل لأبنائه ولجذب الاستثمارات الأجنبية إليه".
 

أخبار لبنان

تيار المستقبل

بهية الحريري

كميل شمعون

بيت الوسط

LBCI التالي
مقدمة النشرة المسائية ٤-١١-٢٠٢٦
السفير الفرنسي: شكرا للوزير رسامني على جودة مباحثاتنا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-27

كرامي عرضت وسفير بلغاريا سبل التعاون التربوي والجامعي واستقبلت وفدا من "برنامج الغذاء العالمي"

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-19

نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري للـLBCI: لم نقم بدعوة "القوات" إلى لقاء "حماية لبنان" لأنهم رفضوا منذ اليوم الأول استقبال التيار أو حتى قراءة الورقة

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-17

رئيس "التيار الوطني الحر": نطالب بخريطة طريق واضحة وليس بقرارات إعتباطية من دون تنفيذ

LBCI
أخبار دولية
2026-10-19

مصادر لـ"فرانس برس": إرجاء منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:49

تيمور جنبلاط يبحث مع مارتينوس في ملفات نقابية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

SESOBEL: خمسون سنة... وكل حكاية تستحق فرصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

المرأة اللبنانية… نصف المجتمع ونصف الطريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الإبداع البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي... BAFF في دورته الـ12

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-16

فون دير لايين تقترح أن تصبح كندا "أول عضو شريك" في الاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-16

الرئيس عون والملك عبدالله الثاني يبحثان دعم لبنان وتنسيق المواقف لإنهاء الحرب

LBCI
أخبار دولية
2026-09-16

الاتحاد الأوروبي سيحظر وسائل التواصل للأطفال دون 13 عاما ويقيّده حتى سن 15

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-16

"الطاقة" توضح ليعقوبيان الإلتباس بشأن معملي الزوق والجية والنفط الروسي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

SESOBEL: خمسون سنة... وكل حكاية تستحق فرصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

المرأة اللبنانية… نصف المجتمع ونصف الطريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الإبداع البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي... BAFF في دورته الـ12

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بعد أن فَقَدَ والديه في غارات "الأربعاء الأسود" على بيروت... علي شري يتقدّم بدعوى أمام القضاء الفرنسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لبنان في المنطقة الرمادية… 10 شروط للخروج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في إسرائيل... نتائج الإنتخابات الأميركية دخلت على خط معركة تشكيل الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

زلزال إنتخابي في الولايات المتحدة... قراءة في تداعيات ما حدث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

كيف تدرجت المواقف الأميركية والدولية بعد صدور النتائجِ غير النهائية للإنتخابات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

سيطرة ديمقراطية كبيرة على مجلسي الكونغرس... فماذا في الأرقام؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:26

قوى الأمن تعمّم صورة موقوف للاشتباه في تورّطه بالاحتيال وانتحال صفة محامٍ… هل من وقع ضحية أعماله؟

LBCI
موضة وجمال
10:59

بعد أشهر من التكهنات...بيرلا حرب وجوزاف عطية يعلنان حبّهما من باريس بصور وقلب أحمر (صور)

LBCI
أمن وقضاء
11:15

العثور على مبلغ مالي عند تقاطع بشارة الخوري - السوديكو… وقوى الأمن تدعو صاحبه إلى استلامه

LBCI
حال الطقس
02:00

تقلبات جوية وانخفاض بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
12:03

البيت الأبيض يذكّر الأميركيين عبر "إكس": "ترامب لا يزال رئيسكم"

LBCI
اسرار
00:15

أسرار الصحف المحلية ٤-١١-٢٠٢٦

LBCI
أخبار لبنان
02:55

سلام من بعبدا يحذّر من جرّ لبنان إلى حرب جديدة: قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة

LBCI
اقتصاد
10:04

115 كيلوغراما من اللحوم والدجاج المثلج والأجبان ضبطتها مصلحة الاقتصاد في الجنوب قبل وصولها الى المستهلك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More