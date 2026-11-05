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معلومات للـLBCI: نقل الإجتماعات التي كانت مقررة بين الجانبين القطري واللبناني في بيروت لمتابعة مناقشة ملف الكهرباء إلى قطر
أخبار لبنان
2026-11-05 | 07:53
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معلومات للـLBCI: نقل الإجتماعات التي كانت مقررة بين الجانبين القطري واللبناني في بيروت لمتابعة مناقشة ملف الكهرباء إلى قطر
أفادت معلومات للـLBCI، بأن الإجتماعات التي كانت مقررة بين الجانبين القطري واللبناني في بيروت لمتابعة مناقشة ملف الكهرباء تم نقلها إلى قطر بطلب قطري ولذلك توجه وزير الطاقة جو صدي والفريق المخول متابعة الموضوع إلى الدوحة.
وبحسب المعلومات، يتركز النقاش على الهبة القطرية للغاز لمعمل دير عمار بقيمة ٤٠ مليون دولار، وعلى استجرار ١٥٠ ميغاوات من سوريا وما إذا كانت قيمة الهبة يمكن أن تستخدم في تمويل هذا الإستجرار، علما أن لبنان أرسل للقطريين كتابا يطلب فيه منهم تسهيل مسألة هبة الغاز وتأمين كميات أخرى.
وتوقعت المعلومات أنه في حال تم التوافق على هذين الموضوعين فسيتوجه رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الطاقة جو صدي مجددا إلى قطر لتوقيع العقود مع شركة قطرية سيتم تأسيسها من أجل أن تتولى هي ملف الطاقة والكهرباء في لبنان.
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سلام يرأس اجتماع متابعة التعافي في الجنوب والبحث يتناول مشاريع إعادة الإعمار وحاجات البلدات الصامدة والدعم الإنساني والخدماتي
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