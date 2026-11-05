الرئيس عون بحث مع حاكم مصرف لبنان في السياسة النقدية ومشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع والتحضيرات لاستعادة الثقة الدولية بالقطاع المصرفي

حث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في السياسة النقدية والاستقرار المالي والمشاورات الجارية مع الحكومة، التي يتواصل معها مصرف لبنان بصورة مستمرة، ومع صندوق النقد الدولي والمصارف التجارية، بهدف التوصل إلى توافق حول مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع، ولا سيما ما يتعلق بإعادة تأهيل القطاع المصرفي وإعادة الودائع إلى أصحابها.

وأطلع سعيد رئيس الجمهورية على نتائج لقاءاته الأخيرة في باريس مع المصرف المركزي الفرنسي، ومشاركته في مناقشات مجموعة الدول السبع بشأن مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز النزاهة المالية. كما أطلعه على زيارته الرسمية المرتقبة للولايات المتحدة الأميركية في وقت لاحق من الشهر الجاري، لإجراء مشاورات مع وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي والهيئات المختصة بمكافحة الجرائم المالية، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الثقة الدولية بلبنان وتحقيق إعادة اندماجه الكامل في النظام المالي العالمي.