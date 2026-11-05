رجي من كندا: ندرك صعوبة الطريق أمامنا لكن عزيمتنا ثابتة ولن تتزعزع

أعلن وزير الخارجية يوسف رجي في خلال احتفال مراسم رفع العلم احتفاء بشهر التراث اللبناني في كندا أن الحكومة تدرك صعوبة الطريق أمامها وأن القرارات يجب أن تُترجم إلى أفعال، لكن العزيمة ثابتة ولن تتزعزع.

وقال رجي: "ازمون على استعادة سلطة الدولة اللبنانية وتكريس حقها الحصري في اتخاذ قرارات الحرب والسلم".



وأضاف: "نعوّل على استمرار صداقة كندا ودعمها لمؤسسات الدولة اللبنانية، ولا سيما الجيش اللبناني. ونريد بناء دولة تستحق ثقة اللبنانيين المنتشرين في العالم، وتكون على قدر مواهبهم وأحلامه".