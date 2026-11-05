رئيس "الكتائب" عرض وسفير السويد للأوضاع لبنانيا وإقليميا

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، سفير السويد في لبنان توماس بروندين في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، في زيارة تعارف جرى خلالها البحث في الأوضاع السياسية في لبنان والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على الاستقرار في المنطقة.



‎وحضر اللقاء رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب مروان عبدالله وعضو الجهاز موريس بو زردان.



‎وتناول اللقاء، وفق بيان، العلاقات اللبنانية السويدية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى التحديات التي يواجهها لبنان في ظل الظروف الراهنة وأهمية دعم استقراره ومؤسساته وتعزيز مقومات الدولة.



‎كما تم التشديد على أهمية التواصل والحوار بين لبنان والدول الصديقة بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.