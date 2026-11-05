الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
الهيئات الاقتصادية تواكب مع نسيب نصر خطة إصلاح الكهرباء: دعم للإجراءات الإصلاحية ومطالبة بإنهاء سريع لأزمة الكهرباء ووضع القطاع على مسار الاستدامة
أخبار لبنان
2026-11-05 | 10:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
الهيئات الاقتصادية تواكب مع نسيب نصر خطة إصلاح الكهرباء: دعم للإجراءات الإصلاحية ومطالبة بإنهاء سريع لأزمة الكهرباء ووضع القطاع على مسار الاستدامة
استقبلت الهيئات الاقتصادية، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور نسيب نصر، بحضور الخبير الأول المسؤول عن قطاع الكهرباء في لبنان وسوريا والأردن في البنك الدولي، محمد زكريا قمح، وأعضاء الهيئات الاقتصادية.
ويأتي اللقاء في إطار متابعة الهيئات الاقتصادية للملفات الحيوية التي تنعكس مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما على بيئة الأعمال والاستثمار، انطلاقاً من أهمية قطاع الكهرباء وتأثيره المباشر على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية وحياة المواطنين.
وتناول البحث واقع قطاع الكهرباء في لبنان والتحديات التي تواجهه، إلى جانب خطط مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ورؤيته الإصلاحية للنهوض بالمؤسسة وتطوير القطاع، فضلاً عن الخطوات العملية المطلوبة والجدول الزمني لتنفيذها، بما يضع هذا المرفق الحيوي على مسار التعافي ويؤسس لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية لهذا المرفق الحيوي.
شقير
وفي مستهل اللقاء، رحّب شقير بالمهندس نصر والدكتور قمح في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، "بيت الاقتصاد اللبناني"، مؤكداً أن الكهرباء تشكّل أحد الركائز الأساسية للإنتاج واستمرارية العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأن تحسين التغذية الكهربائية وخفض كلفتها يمثلان عاملين أساسيين لتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود والاستمرار والمنافسة.
وشدد شقير على ضرورة المضي قدماً في إصلاح جذري لقطاع الكهرباء، مؤكداً أن الهيئات الاقتصادية ستواصل متابعة هذا الملف بالتنسيق والتعاون مع مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وإدارتها والمسؤولين المعنيين، بهدف الدفع نحو اعتماد حلول عملية ومستدامة من شأنها وضع القطاع على مسار التعافي والتطوير، بما يواكب احتياجات الاقتصاد الوطني ويخفف الأعباء عن المؤسسات والمواطنين.
نصر
واستعرض نصر المسار الإيجابي الذي قطعه قطاع الكهرباء، بدءاً من وزارة الطاقة والمياه وصولاً إلى إنشاء الهيئة الناظمة وتشكيل مجلس إدارة متكامل ومتفاهم الى جانب الإدارة المركزية، معتبراً أن هذه الخطوات تشكّل قاعدة أساسية لتطوير الحوكمة وتعزيز فاعلية إدارة القطاع، مشيراً إلى إطلاق ورشة ترميم مبنى المؤسسة وتحديث شعارها.
وقدم نصر عرضاً مفصلاً لأوضاع المؤسسة والتحديات التي تواجهها، والحلول التي يجري العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه، مشيراً إلى أن ارتفاع كلفة الفيول والتعرفة والتعديات على الشبكة الكهربائية تشكّل أبرز المشكلات الراهنة، كاشفاً في هذا السياق عن انطلاق ورشة عمل لإعادة النظر في التعرفة الكهربائية واعتماد آلية متحركة لتحديدها، وفق معايير واضحة تأخذ في الاعتبار التغيرات في أسعار النفط.
وإذ لفت نصر إلى أن قرار المؤسسة قطع التغذية الكهربائية عن المصالح والمؤسسات العامة التي تتخلف عن تسديد فواتير الكهرباء يشكّل خطوة بالغة الأهمية، انطلاقاً من مبدأ أن على الدولة أن تكون قدوة للمواطنين في الالتزام بتسديد المستحقات، أوضح أن هذه الخطوة من حققت إيرادات فورية بقيمة 28 مليون دولار، فيما المبلغ الإجمالي المستحق للمؤسسة 298 مليون دولار، معلناً أن إجراءات قطع التغذية الكهربائية عن الممتنعين عن تسديد الفواتير ستشمل الجميع من دون استثناء.
وتطرق نصر إلى المشاريع التطويرية، ولا سيما المشروع القطري الهادف إلى زيادة إنتاج الكهرباء بنحو 2980 ميغاواط، مشيراً إلى إحراز تقدم ملحوظ فيه. وكشف أن وزير الطاقة والمياه جو الصدي توجّه اليوم إلى قطر لمتابعة هذا الملف، على أن يتوجه هو، الى قطر يوم السبت المقبل للغاية نفسها.
وأوضح أن الخيارات المطروحة حالياً لتعزيز إنتاج الكهرباء تشمل استخدام الغاز، سواء من خلال الاتفاق مع قطر أو الأردن، بما من شأنه خفض كلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المئة، إضافة إلى إمكانية استيراد الطاقة من سوريا بكلفة تقل عن كلفة إنتاجها محلياً.
وشدد في هذا الإطار على أهمية تركيب العدادات الكهربائية، مشيراً إلى وجود نقص بعشرات آلاف العدادات في مختلف المناطق اللبنانية، ومؤكداً أن استكمال تركيبها من شأنه تسهيل عمليات الفوترة والجباية، والحد من التعديات على الشبكة الكهربائية.
كما تناول ملف الطاقة المتجددة، مؤكداً ضرورة إعادة تنظيم نظام التراخيص ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ المشاريع، بما يضمن الانتقال من مرحلة منح التراخيص إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، ويسهم في تعزيز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.
وختم نصر بالتأكيد أن تكامل هذه الإجراءات والخطوات من شأنه الإسهام في تحسين واقع الكهرباء في لبنان، ووضع القطاع على مسار أكثر استدامة، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق مع الهيئات الاقتصادية، نظراً إلى الدور المحوري الذي تؤديه في دعم الاقتصاد الوطني.
قمح
وتناول قمح قرض البنك الدولي المخصص لقطاع الكهرباء في لبنان، والبالغة قيمته 250 مليون دولار، موضحاً أنه يهدف إلى تمويل مجموعة من البرامج والمشاريع الأساسية التي تشكّل ركائز لتحسين أداء مؤسسة كهرباء لبنان ورفع كفاءة القطاع وتطوير بنيته التحتية.
وأشار قمح إلى أن هذه المشاريع تشمل إنشاء مركز تحكم جديد بمواصفات تقنية عالية جداً، وتوفير البنى التحتية اللازمة لإدارة منظومة الشبكات الذكية، وتطوير الشبكة الكهربائية، ولا سيما شبكات النقل ومحطات التحويل، فضلاً عن إعادة تأهيل معامل توليد الكهرباء على نهر الليطاني.
ولفت قمح إلى أن جزءاً مهماً من القرض سيُخصص لدعم مسار الإصلاح المؤسسي والمالي، من خلال إعادة الهيكلة والخصخصة، وتحسين الجباية، وتعزيز الاستثمارات، وإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع.
حوار
بعد ذلك، دار حوار بين نصر وأعضاء الهيئات الاقتصادية، تناول عدداً من المسائل المرتبطة بواقع التغذية الكهربائية وكلفة الطاقة وانعكاساتها على المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى الإجراءات المطلوبة لتسريع الإصلاحات وتحسين أداء مؤسسة كهرباء لبنان.
موقف الهيئات
وفي ختام الاجتماع، أكدت الهيئات الاقتصادية دعمها للخطط الإصلاحية التي ينفذها مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان برئاسة نصر، بدءاً من وضع حد للتعديات على الشبكة الكهربائية، واستكمال تركيب العدادات، وصولاً إلى الإجراءات الهادفة إلى وقف الهدر، ولا سيما قرار قطع التغذية الكهربائية عن جميع المتخلفين عن تسديد فواتيرهم من دون استثناء.
وشددت الهيئات الاقتصادية على أن الشعب اللبناني أنهكته أزمة الكهرباء، التي باتت تشكل عبئاً نفسياً ومادياً ثقيلاً على المواطنين والمؤسسات على حد سواء، مؤكدة ضرورة وضع حد لهذا الملف في أسرع وقت، ومن دون تردد، والمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وصولاً إلى قطاع كهربائي مستدام قادر على تأمين التغذية الكهربائية بصورة منتظمة وعادلة وموثوقة كشرط اساسي عجلة لتنشيط الإقتصاد وتحقيق التنافسية والنمو.
أخبار لبنان
الاقتصادية
تواكب
إصلاح
الكهرباء:
للإجراءات
الإصلاحية
ومطالبة
بإنهاء
لأزمة
الكهرباء
القطاع
الاستدامة
التالي
رئيس "الكتائب" عرض وسفير السويد للأوضاع لبنانيا وإقليميا
رجي من كندا: ندرك صعوبة الطريق أمامنا لكن عزيمتنا ثابتة ولن تتزعزع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-21
الرئيس عون اطّلع من مجلس إدارة كهرباء لبنان على خطة الحوكمة وأكد أولوية إصلاح القطاع
أخبار لبنان
2026-10-21
الرئيس عون اطّلع من مجلس إدارة كهرباء لبنان على خطة الحوكمة وأكد أولوية إصلاح القطاع
0
أخبار لبنان
2026-09-22
الهيئات الاقتصادية دقت ناقوس الخطر وطالبت بإجراءات وحلول فورية لإنقاذ الوضعين الإقتصادي والإجتماعي
أخبار لبنان
2026-09-22
الهيئات الاقتصادية دقت ناقوس الخطر وطالبت بإجراءات وحلول فورية لإنقاذ الوضعين الإقتصادي والإجتماعي
0
أخبار لبنان
2026-09-17
رئيس الكتائب في عشاء قطاع الجبل الثاني في المتن: معالجة الأزمة الاقتصادية تبدأ بإنهاء الازدواجية في السلاح والأمن والاقتصاد والكهرباء
أخبار لبنان
2026-09-17
رئيس الكتائب في عشاء قطاع الجبل الثاني في المتن: معالجة الأزمة الاقتصادية تبدأ بإنهاء الازدواجية في السلاح والأمن والاقتصاد والكهرباء
0
خبر عاجل
2026-09-17
مجلس الوزراء عيّن نسيب نصر رئيسًا لمجلس إدارة كهرباء لبنان وأبقى على كمال حايك مديرا عاما لكهرباء لبنان
خبر عاجل
2026-09-17
مجلس الوزراء عيّن نسيب نصر رئيسًا لمجلس إدارة كهرباء لبنان وأبقى على كمال حايك مديرا عاما لكهرباء لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:18
رئيس "الكتائب" عرض وسفير السويد للأوضاع لبنانيا وإقليميا
أخبار لبنان
10:18
رئيس "الكتائب" عرض وسفير السويد للأوضاع لبنانيا وإقليميا
0
أخبار لبنان
09:52
رجي من كندا: ندرك صعوبة الطريق أمامنا لكن عزيمتنا ثابتة ولن تتزعزع
أخبار لبنان
09:52
رجي من كندا: ندرك صعوبة الطريق أمامنا لكن عزيمتنا ثابتة ولن تتزعزع
0
أخبار لبنان
08:45
الرئيس عون بحث مع حاكم مصرف لبنان في السياسة النقدية ومشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع والتحضيرات لاستعادة الثقة الدولية بالقطاع المصرفي
أخبار لبنان
08:45
الرئيس عون بحث مع حاكم مصرف لبنان في السياسة النقدية ومشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع والتحضيرات لاستعادة الثقة الدولية بالقطاع المصرفي
0
أخبار لبنان
08:43
سلام يرأس اجتماع متابعة التعافي في الجنوب والبحث يتناول مشاريع إعادة الإعمار وحاجات البلدات الصامدة والدعم الإنساني والخدماتي
أخبار لبنان
08:43
سلام يرأس اجتماع متابعة التعافي في الجنوب والبحث يتناول مشاريع إعادة الإعمار وحاجات البلدات الصامدة والدعم الإنساني والخدماتي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-09-18
الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الاسرائيلي اضرم النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي
آخر الأخبار
2026-09-18
الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الاسرائيلي اضرم النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي
0
صحة وتغذية
11:29
انتقلت إليه من الأبقار... وفاة نادرة بإنفلونزا الطيور في أميركا
صحة وتغذية
11:29
انتقلت إليه من الأبقار... وفاة نادرة بإنفلونزا الطيور في أميركا
0
صحة وتغذية
11:35
نجحت في زيادة ذكائها وتقوية ذاكرتها في شهر واحد… كيف أنقذت صحفية عقلها من التشتت؟
صحة وتغذية
11:35
نجحت في زيادة ذكائها وتقوية ذاكرتها في شهر واحد… كيف أنقذت صحفية عقلها من التشتت؟
0
فنّ
2026-05-07
أنجلينا جولي تبيع منزلها الفاخر مقابل 30 مليون دولار... وهذا البلد الّتي تريد الانتقال إليه!
فنّ
2026-05-07
أنجلينا جولي تبيع منزلها الفاخر مقابل 30 مليون دولار... وهذا البلد الّتي تريد الانتقال إليه!
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
11:56
أطباق منزلية دافئة: يخنة الكوسا بلحم الغنم مع البطاطا بالثوم وسلطة الهندبة مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
11:56
أطباق منزلية دافئة: يخنة الكوسا بلحم الغنم مع البطاطا بالثوم وسلطة الهندبة مع الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
في اسرائيل تتجه الارقام الى استبعاد نتنياهو
تقارير نشرة الاخبار
07:45
في اسرائيل تتجه الارقام الى استبعاد نتنياهو
0
أخبار لبنان
06:53
نقابة مصانع الأدوية اطلقت الحملة الوطنية للدواء اللبنانيّ
أخبار لبنان
06:53
نقابة مصانع الأدوية اطلقت الحملة الوطنية للدواء اللبنانيّ
0
أخبار لبنان
04:06
العمر: الإضراب أصبح واجبًا لما هناك من فارق تعليميّ بين الطلاب
أخبار لبنان
04:06
العمر: الإضراب أصبح واجبًا لما هناك من فارق تعليميّ بين الطلاب
0
أخبار لبنان
03:54
جابر ممثّلًا رئيس الجمهورية في قمة البوسفور: الاستقرار يبدأ ببسط السيادة واستعادة الثقة
أخبار لبنان
03:54
جابر ممثّلًا رئيس الجمهورية في قمة البوسفور: الاستقرار يبدأ ببسط السيادة واستعادة الثقة
0
أخبار دولية
13:43
ترامب: لم أكن لأفعل أي شيء يختلف عما فعلته في إيران
أخبار دولية
13:43
ترامب: لم أكن لأفعل أي شيء يختلف عما فعلته في إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
SESOBEL: خمسون سنة... وكل حكاية تستحق فرصة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
SESOBEL: خمسون سنة... وكل حكاية تستحق فرصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المرأة اللبنانية… نصف المجتمع ونصف الطريق
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المرأة اللبنانية… نصف المجتمع ونصف الطريق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الإبداع البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي... BAFF في دورته الـ12
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الإبداع البشري في مواجهة الذكاء الاصطناعي... BAFF في دورته الـ12
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:53
معلومات للـLBCI: نقل الإجتماعات التي كانت مقررة بين الجانبين القطري واللبناني في بيروت لمتابعة مناقشة ملف الكهرباء إلى قطر
أخبار لبنان
07:53
معلومات للـLBCI: نقل الإجتماعات التي كانت مقررة بين الجانبين القطري واللبناني في بيروت لمتابعة مناقشة ملف الكهرباء إلى قطر
2
أخبار دولية
07:00
هجوم "إرهابيّ" في الأردن
أخبار دولية
07:00
هجوم "إرهابيّ" في الأردن
3
حال الطقس
01:08
منخفض جويّ جديد يؤثّر على لبنان
حال الطقس
01:08
منخفض جويّ جديد يؤثّر على لبنان
4
أخبار دولية
15:02
أسعار النفط تتراجع إلى ما دون المئة دولار بعد خسارة ترامب الانتخابية
أخبار دولية
15:02
أسعار النفط تتراجع إلى ما دون المئة دولار بعد خسارة ترامب الانتخابية
5
اسرار
00:46
أسرار الصحف المحلية ٥-١١-٢٠٢٦
اسرار
00:46
أسرار الصحف المحلية ٥-١١-٢٠٢٦
6
أخبار دولية
13:50
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات وأفراد في الهند وتركيا لمساعدتهم إيران
أخبار دولية
13:50
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات وأفراد في الهند وتركيا لمساعدتهم إيران
7
تقارير نشرة الاخبار
13:41
SESOBEL: خمسون سنة... وكل حكاية تستحق فرصة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
SESOBEL: خمسون سنة... وكل حكاية تستحق فرصة
8
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بعد أن فَقَدَ والديه في غارات "الأربعاء الأسود" على بيروت... علي شري يتقدّم بدعوى أمام القضاء الفرنسي
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بعد أن فَقَدَ والديه في غارات "الأربعاء الأسود" على بيروت... علي شري يتقدّم بدعوى أمام القضاء الفرنسي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More