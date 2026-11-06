الحجار يبحث تشديد الإجراءات والتدابير الأمنية في بيروت

وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى مقر قيادة وحدة شرطة بيروت - ثكنة اميل الحلو، حيث يعقد اجتماعا مع مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله وقائد وحدة شرطة بيروت العميد عماد الجمل ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي والضباط المعنيين، للبحث في تشديد التدابير والإجراءات الأمنية خاصة في مدينة بيروت.