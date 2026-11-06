مروان حمادة من قصر بعبدا : نؤيد مبادرات الرئيس عون لإعادة السلام وتحرير الأسرى وعودة الأهالي

أعلن النائب مروان حمادة، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تأييده المبادرات التي يقوم بها الرئيس عون والهادفة إلى "إعادة السلام وتحرير الأسرى وعودة الأهالي إلى الجنوب".



وأكد دعمه جهود رئيس الجمهورية" لتثبيت القانون والأمن والعدالة من خلال القضاء النزيه"، مشيداً بعمل الحكومة في "تسيير شؤون البلاد في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".