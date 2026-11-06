الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حدّوتة حب : الشهر السابع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
قبلان: لا حلّ وطنياً للبنان إلا بالشراكة الوطنية والإلفة الداخلية والإصلاح الشامل بعيداً من التبعية والصفقات الجانبية
أخبار لبنان
2026-11-06 | 05:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قبلان: لا حلّ وطنياً للبنان إلا بالشراكة الوطنية والإلفة الداخلية والإصلاح الشامل بعيداً من التبعية والصفقات الجانبية
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، توجه فيها للسلطة السياسية بالقول:" إن العالم يتغيّر، والنظام الدولي الحالي يتبدّد، والشرق الأوسط في طريقه للتحوّل الجذري، بخاصة أن انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الامريكية تضع إيران في قلب أقوى التوازنات الدولية، كما يُحوّل مضيق هرمز والصواريخ الإيرانية إلى أهمّ لاعب عالمي، بل يكشف الستار عن ميزان قوة جديد يخنق الكيان الصهيوني الإرهابي بشدّة"، ورأى ان "هذا يفرض على السلطة السياسية قراءة مصالح لبنان خارج التبعية لواشنطن، بل خارج أي صفقة أمنية مع تل أبيب،لا سيما أن أزمة لبنان أزمة معقّدة ولا يمكن النهوض بها إلا عبر شراكة وطنية شاملة".
وقال:"لا لفدرلة الطوائف، ولا للصفقات الجانبية، ولا لتعطيل المؤسسات، ولا للأبواق المتصهينة، ولا لتغييب الرقابة، ولا لحماية مزاريب الفساد، ولا لإجهاض التدقيق الجنائي، ولا للاقتصاد الريعي وتضييع الودائع، ولا لحماية غيلان المصارف".
وأكّد أن ما "نحتاجه الآن هو طاولة إلفة وطنية تعيد وصل ما انقطع، وهذا ما نتوقّعه من الرئيس جوزاف عون، والإسلام والمسيحية توأمان لرسالة سماوية تقوم على المحبة والرحمة والتعاون الأبدي، لأننا لا نريد للبنان السقوط والاندثار"، كما اكد ان "لا حلّ وطنيا دون الإلفة الوطنية والشراكة الميثاقية على قاعدة الانتماء والصمود والسلم الأهلي وما يلزم لقضايا الأمن المجتمعي".
وختم:" نعم للبنان بوحدته الشاملة وإلفته الداخلية والإصلاح الشامل للبنية الاقتصادية والسياسة المالية فيه".
أخبار لبنان
وطنياً
للبنان
بالشراكة
الوطنية
والإلفة
الداخلية
والإصلاح
الشامل
بعيداً
التبعية
والصفقات
الجانبية
التالي
مروان حمادة من قصر بعبدا : نؤيد مبادرات الرئيس عون لإعادة السلام وتحرير الأسرى وعودة الأهالي
الرئيس عون تسلّم من وزير الاتصالات الطوابع التذكارية الصادرة تخليدًا لزيارة البابا لاوُن الرابع عشر الى لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-24
قبلان من يونين: لا شيء أهمّ من نهضة الدولة ضمن مشروع وطني عادل
أخبار لبنان
2026-08-24
قبلان من يونين: لا شيء أهمّ من نهضة الدولة ضمن مشروع وطني عادل
0
خبر عاجل
2026-09-02
الرئيس عون: مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان لا تكون إلا بوحدتنا الوطنية وتضامننا الداخلي
خبر عاجل
2026-09-02
الرئيس عون: مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان لا تكون إلا بوحدتنا الوطنية وتضامننا الداخلي
0
أخبار لبنان
2026-09-02
الرئيس عون أثنى على كلمة الرئيس بري: مواجهة التحديات لا تكون إلا بالوحدة الوطنية والتضامن الداخلي
أخبار لبنان
2026-09-02
الرئيس عون أثنى على كلمة الرئيس بري: مواجهة التحديات لا تكون إلا بالوحدة الوطنية والتضامن الداخلي
0
أخبار لبنان
2026-08-28
قبلان للرئيس عون: الرئاسة الوطنية تبدأ من جنوب لبنان وجبهاته والاستفراد السياسي يبعدك عن شعبك
أخبار لبنان
2026-08-28
قبلان للرئيس عون: الرئاسة الوطنية تبدأ من جنوب لبنان وجبهاته والاستفراد السياسي يبعدك عن شعبك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:19
جنبلاط يعرض المستجدات مع المفتي دريان ويُهديه مذكراته
أخبار لبنان
11:19
جنبلاط يعرض المستجدات مع المفتي دريان ويُهديه مذكراته
0
أمن وقضاء
10:41
بعد تنفيذ عمليّة سلب مبلغ 500 ألف دولار في بئر حسن... شعبة المعلومات توقف أحد المتورطَين وتستعيد قسمًا كبيرًا من المبلغ
أمن وقضاء
10:41
بعد تنفيذ عمليّة سلب مبلغ 500 ألف دولار في بئر حسن... شعبة المعلومات توقف أحد المتورطَين وتستعيد قسمًا كبيرًا من المبلغ
0
أخبار لبنان
09:58
المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في اليرزة
أخبار لبنان
09:58
المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في اليرزة
0
أخبار لبنان
09:49
الزين في رسالة إلى المجتمع الدولي: للأرض حقّ في التعافي… ولأهلها حقّ في العدالة
أخبار لبنان
09:49
الزين في رسالة إلى المجتمع الدولي: للأرض حقّ في التعافي… ولأهلها حقّ في العدالة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-02-28
فرانس برس: دوي سلسلة من الانفجارات في القدس وصفارات الإنذار تنطلق مجددا
آخر الأخبار
2026-02-28
فرانس برس: دوي سلسلة من الانفجارات في القدس وصفارات الإنذار تنطلق مجددا
0
أخبار لبنان
00:35
بري يسعى إلى حوار بين عون وحزب الله تفادياً لصدام داخلي (الأخبار)
أخبار لبنان
00:35
بري يسعى إلى حوار بين عون وحزب الله تفادياً لصدام داخلي (الأخبار)
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-19
هكذا تبدو الاجواء في إسبانيا…
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-19
هكذا تبدو الاجواء في إسبانيا…
0
منوعات
2026-05-07
في مطار اسطنبول... توقيف سائحين حوزتهما 20 كيلوغراما من القنب
منوعات
2026-05-07
في مطار اسطنبول... توقيف سائحين حوزتهما 20 كيلوغراما من القنب
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:59
الكبة الأرنبية والعثملية بالقشطة... طبقان لبنانيان من تحضير الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:59
الكبة الأرنبية والعثملية بالقشطة... طبقان لبنانيان من تحضير الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار دولية
08:02
طهران ترفض التعهّدات الأميركية وتطالب بخطوات عملية لاستئناف المفاوضات مع واشنطن
أخبار دولية
08:02
طهران ترفض التعهّدات الأميركية وتطالب بخطوات عملية لاستئناف المفاوضات مع واشنطن
0
أخبار لبنان
07:57
وزير الصحة: أطلقنا الحملة الوطنية لليقظة الدوائية وهذا ما يجب أن تعرفونه
أخبار لبنان
07:57
وزير الصحة: أطلقنا الحملة الوطنية لليقظة الدوائية وهذا ما يجب أن تعرفونه
0
أخبار لبنان
06:31
افتتاح مشروع لإعادة التحريج وإنشاء بحيرة جبلية لتجميع مياه الأمطار في راشيا بتمويل فرنسي
أخبار لبنان
06:31
افتتاح مشروع لإعادة التحريج وإنشاء بحيرة جبلية لتجميع مياه الأمطار في راشيا بتمويل فرنسي
0
أخبار دولية
06:28
ترامب يلوّح بخطوات إضافية تجاه إيران خلال أسبوعين ويتمسّك بمنعها من امتلاك سلاح نووي
أخبار دولية
06:28
ترامب يلوّح بخطوات إضافية تجاه إيران خلال أسبوعين ويتمسّك بمنعها من امتلاك سلاح نووي
0
أخبار لبنان
05:17
جابر من قمة البوسفور: تأخّر التمويل يفاقم الأزمات والعبرة بتحويل التعهّدات إلى مشاريع والإصلاحات إلى نتائج
أخبار لبنان
05:17
جابر من قمة البوسفور: تأخّر التمويل يفاقم الأزمات والعبرة بتحويل التعهّدات إلى مشاريع والإصلاحات إلى نتائج
0
أخبار لبنان
13:53
الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل التعليم العالي... جامعات لبنان أمام تحدّي المواكبة والتطوير
أخبار لبنان
13:53
الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل التعليم العالي... جامعات لبنان أمام تحدّي المواكبة والتطوير
0
أمن وقضاء
13:47
ما وراء الحملة الجديدة على BetArabia
أمن وقضاء
13:47
ما وراء الحملة الجديدة على BetArabia
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:18
تراجع سعر البنزين والمازوت...
اقتصاد
02:18
تراجع سعر البنزين والمازوت...
2
اقتصاد
14:04
600 مليون دولار ضرائب جديدة… والمودعون أمام خطر دفع الثمن مجدداً!
اقتصاد
14:04
600 مليون دولار ضرائب جديدة… والمودعون أمام خطر دفع الثمن مجدداً!
3
حال الطقس
02:27
منخفض جوي يضرب لبنان حتى الأحد… أمطار رعدية وثلوج على ارتفاع 2200 متر
حال الطقس
02:27
منخفض جوي يضرب لبنان حتى الأحد… أمطار رعدية وثلوج على ارتفاع 2200 متر
4
منوعات
03:53
في فندق بالبرازيل... سقوط أم شابة من الطابق السابع أمام عيني شريكها: والفيديو يجتاح الإنترنت!
منوعات
03:53
في فندق بالبرازيل... سقوط أم شابة من الطابق السابع أمام عيني شريكها: والفيديو يجتاح الإنترنت!
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 06-11-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 06-11-2026
6
آخر الأخبار
14:31
المتحدث العسكري المصري: مقتل رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات كتيبة خلال التصدي للتنقيب غير المشروع عن الذهب
آخر الأخبار
14:31
المتحدث العسكري المصري: مقتل رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات كتيبة خلال التصدي للتنقيب غير المشروع عن الذهب
7
تقارير نشرة الاخبار
13:24
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
8
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مصرف لبنان لموظفيه: العلاج في هذين المستشفيين على حسابكم
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مصرف لبنان لموظفيه: العلاج في هذين المستشفيين على حسابكم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More