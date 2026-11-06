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جابر من قمة البوسفور: تأخّر التمويل يفاقم الأزمات والعبرة بتحويل التعهّدات إلى مشاريع والإصلاحات إلى نتائج

أخبار لبنان
2026-11-06 | 05:17
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جابر من قمة البوسفور: تأخّر التمويل يفاقم الأزمات والعبرة بتحويل التعهّدات إلى مشاريع والإصلاحات إلى نتائج
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جابر من قمة البوسفور: تأخّر التمويل يفاقم الأزمات والعبرة بتحويل التعهّدات إلى مشاريع والإصلاحات إلى نتائج

شدّد وزير المالية ياسين جابر على أنّ "الإعلان عن الإصلاحات لا يغني عن تنفيذها"، معتبراً أنّ التعاون المالي الدولي يُقاس بفاعلية تحويل الموارد إلى استثمارات ونتائج ملموسة على الأرض، لا بحجمها.

كلام جابر جاء في جلسة "النظام المالي العالمي" ضمن قمة البوسفور السابعة عشرة المنعقدة في إسطنبول تحت عنوان "التحوّل العالمي والبحث عن الاستقرار"، بعدما ألقى أمس رسالة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى القمة.

وحذّر من أنّ تأخّر الدعم يعمّق الأزمات ويرفع كلفة التعافي، موضحاً أنّ المسافة بين الأموال المتعهَّد بها والأموال التي تدخل حيّز الاستخدام الفعلي هي حيث تتباطأ مسارات التعافي وترتفع كلفتها.

وفي الشأن اللبناني، أقرّ بأنّ الأزمة المالية كشفت قصوراً خطيراً في السياسات والمؤسسات، محمّلاً لبنان مسؤولية المعالجة. وأعلن أنّ مشروع موازنة 2027 يندرج ضمن إطار مالي متوسط الأجل يعزّز الإيرادات عبر تحسين الامتثال الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية من دون استحداث ضرائب جديدة، مؤكداً أنّ إصلاح القطاع المصرفي يبقى أساسياً.

ورأى أنّ التكامل الإقليمي في النقل والطاقة والتجارة يفتح فرصاً جديدة للاستثمار، مشيراً إلى عمل لبنان على استيفاء متطلبات خطة "فاتف".

وعلى هامش القمة، التقى جابر رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز ووزير مالية نيجيريا، واتفق على زيارة نيجيريا، كما التقى رجال أعمال أتراك.

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