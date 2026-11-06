العلامة الخطيب في خطبة الجمعة دان بيان السفارات الخمس : الانتخابات خيبت آمال قادة العدوان وكشفت الشرخ في مجتمعاتهم

دان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب البيان الذي أصدرته السفارات الخمس في لبنان تحت اسم "أصدقاء لبنان"، واعتبره "تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية اللبنانية"، مطالباً هذه الدول بـ"التوقّف عن هذه التدخلات، خصوصاً أنها قضايا مختلف عليها بين اللبنانيين ومن شأنها إثارة الفتنة التي نحاول جاهدين درأها حفظاً للسلم الأهلي".



ورأى الخطيب، في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقر المجلس على طريق المطار، أنّ نتائج الانتخابات الأميركية والإسرائيلية "خيّبت آمال قادة العدوان، وكشفت حجم الانقسام والشرخ في المجتمعين الأميركي والإسرائيلي" حيال الحرب على إيران ولبنان والفلسطينيين واليمن ومحور المقاومة.



وقرأ في النتائج دلالة سياسية مفادها أنّ الحرب على إيران "لم تبقَ حرباً خارجية بعيدة من الحسابات الداخلية، بل تحوّلت إلى قضية ذات كلفة انتخابية واقتصادية وسياسية مباشرة"، مؤكداً أنّ "التفوق العسكري لا يكفي وحده لفرض الإرادة السياسية".



ودعا السلطة اللبنانية إلى "مراجعة مواقفها والخروج من رهاناتها السابقة على النصر الأميركي الإسرائيلي"، محذّراً من أنّ الانقسام الداخلي يحرم لبنان من الاستفادة من التحوّلات الإقليمية ويضعه أمام "تسويات يقرّر الآخرون شروطها".



وشدّد على أنّ المطلوب بناء تفاهم وطني "يحمي الدولة والمقاومة معاً" ويمنع إسرائيل من فرض شروطها على مستقبل لبنان.