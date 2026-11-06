الرئيس عون امام وفد شركة "يونيترمينالز": نعمل على تهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الثقة بالاقتصاد وتعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع المستثمرين

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ لبنان، "بما يملكه من طاقات بشرية وكفاءات علمية ومهنية وموقع جغرافي مميز، يشكّل أرضاً واعدة للاستثمار"، كاشفاً أنّ العمل جارٍ على "تهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، وتوفير الضمانات التي تشجّع المستثمرين على المساهمة في ورشة إعادة بناء الاقتصاد".



ودعا عون، خلال استقباله في قصر بعبدا رئيس مجلس إدارة شركة "يونيترمينالز" جورج فياض وأعضاء مجلس الإدارة من الشركاء الكويتيين، إلى نقل التعاون بين الشركات اللبنانية والكويتية "من العلاقات التجارية التقليدية إلى مشاريع استثمارية مشتركة". وقال: "لطالما وقفت الكويت إلى جانب لبنان، ونريد لهذه العلاقة التاريخية أن تترجم شراكات اقتصادية مستدامة". وعرض الوفد نشاطات الشركة في قطاع النفط وتخزين المنشآت النفطية، ومشاريعها لزيادة استثماراتها وتوفير فرص عمل للبنانيين.



وتسلّم الرئيس عون من وزير الاتصالات شارل الحاج الطوابع التذكارية الصادرة تخليداً لزيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان العام الماضي، وهي أربعة طوابع تُظهر محطات من الزيارة، بإجمالي 50 ألف طابع صدر منها 750 كإصدار أول.



واستقبل عون النائب مروان حمادة الذي أهداه كتابه "لبنان العسل والدم"، وأعلن بعد اللقاء تأييده مبادرات الرئيس "لإعادة السلام وتحرير الأرض وعودة الأهالي إلى الجنوب". كما هنّأ عون المحامي ريمون الحلو بالميدالية الذهبية للمعهد الأميركي لمكافحة الفساد.