بري دعا اللجان النيابية لجلسة مشتركة الاثنين المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات الى جلسة مشتركة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع فيه ٢٠٢٦/١١/٩، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:



١- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة ١٩ من القانون ٢٠١٩/٣١٩ ( تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ ١٩٧١/٩/١٣ حتى تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١).



٢- متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٢٨٦ الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في لبنان.