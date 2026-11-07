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"كهرباء لبنان": نقل محول قدرة 20 م.ف.أ. من محطة جب جنين إلى محطة بولس أرقش

أخبار لبنان
2026-11-07 | 04:08
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&quot;كهرباء لبنان&quot;: نقل محول قدرة 20 م.ف.أ. من محطة جب جنين إلى محطة بولس أرقش
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"كهرباء لبنان": نقل محول قدرة 20 م.ف.أ. من محطة جب جنين إلى محطة بولس أرقش

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٦، تعطل أحد محولات القدرة ٢٠ م.ف.ا. في محطة بولس أرقش في مصلحة الليطاني، والذي يغذي مناطق واسعة من منطقة جزين وإقليم الخروب والجوار، مما أدى إلى نقص حاد في التغذية الكهربائية في هذه المناطق.

 

وعلى إثر ذلك، حاولت مؤسسة كهرباء لبنان استبدال المحول المعطل بأحد المحولات الاحتياطية المماثلة الموجودة في محطة جب جنين، إلا أن الفرق الفنية تعرضت للاعتراض من قبل بعض الأهالي والفاعليات المحليّة، ومُنعت بالقوة من إتمام عملية نقل المحول الاحتياطي، علماً أن نقله لا يؤثر على التغذية الكهربائية لمحطة جب جنين والمناطق المجاورة.

 

وأوضحت المؤسسة في هذا السياق إنّ المحوّل الاحتياطي الموجود في جب جنين تبلغ قدرته 20 م.ف.أ.، وكان أساساً في الخدمة منذ عدة سنوات. ونظراً إلى الحاجة لتلبية الأحمال الإضافية في محطة جب جنين ومنطقة البقاع الغربي، تمّ استبداله بمحوّل أكبر تبلغ قدرته 40 م.ف.أ.، ووُضع المحوّل القديم جانباً لاستخدامه كمحوّل احتياطي على الشبكة اللبنانية حيث تدعو الحاجة.

 

وإزاء هذا الوضع، وبعد إجراء الاتصالات اللازمة والتنسيق مع القوى الأمنية والجيش اللبناني والفاعليات السياسية المعنية، تمكنت المؤسسة بتاريخ ٦/١١/٢٠٢٦ من إتمام عملية نقل المحول من محطة جب جنين بمؤازرة الجيش اللبناني، تمهيداً لتركيبه في محطة بولس أرقش خلال الأيام المقبلة، بهدف إعادة التغذية الكهربائية إلى طبيعتها في منطقة جزين، إقليم الخروب والجوار.

 

وفي الختام، تتوجه مؤسسة كهرباء لبنان بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية على متابعته لهذا الموضوع، مما ساهم في تذليل العقبات وإنجاز عملية النقل، كما تخص بالشكر القوى الأمنية، ولا سيما الجيش اللبناني، على مواكبتها الفرق الفنية وتأمين الحماية اللازمة لها أثناء تنفيذ المهمة.

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