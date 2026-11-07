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بورجيا استهلّ زيارته لمنطقة مرجعيون من دير ميماس: لإحلال السلام والأمان في الجنوب

أخبار لبنان
2026-11-07 | 09:02
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بورجيا استهلّ زيارته لمنطقة مرجعيون من دير ميماس: لإحلال السلام والأمان في الجنوب
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بورجيا استهلّ زيارته لمنطقة مرجعيون من دير ميماس: لإحلال السلام والأمان في الجنوب

استهلّ السفير البابوي المطران باولو بورجيا جولته في منطقة مرجعيون، بزيارة بلدة دير ميماس، حيث التقى أبناءها في كنيسة سيدة الانتقال، في حضور رئيسة البلدية تانيا برنارة، المختار نقولا سليمان، خادم رعية الروم الملكيين الكاثوليك الأب جوزيف سليمان، خادم رعية الروم الأرثوذكس الأب سليم أسعد، خادم رعية اللاتين الأب توفيق أبو مرعي وفاعليات.

واستمع بورجيا إلى شؤون الأهالي وهواجسهم في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة، مشدداً على "أهمية إحلال السلام والأمان في الجنوب".

وشكرت برنارة السفير البابوي على زيارته المتجددة، مؤكدة أن حضوره "يشكّل دعماً معنوياً لأبناء البلدة ويعكس اهتمامه بهم". وأعربت عن أملها في "أن تبقى دير ميماس حاضرة في قلبه ورسالته"، و"أن يواصل نقل قضايا أهلها وهواجسهم إلى الجهات القادرة على مساندتهم".

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