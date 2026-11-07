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مصدر مقرّب من القنصل اللبناني في ميشيغان للـLBCI يوضح حقيقة التغريدة وصورته مع عبدول السيد
أخبار لبنان
2026-11-07 | 10:25
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مصدر مقرّب من القنصل اللبناني في ميشيغان للـLBCI يوضح حقيقة التغريدة وصورته مع عبدول السيد
أفاد مصدر مقرّب من القنصل اللبناني في ميشيغان بأنه سيعود إلى لبنان غدًا.
واشار المصدر للـLBCI، الى أن التغريدة التي أثيرت حولها الضجة تعود إلى حساب قديم تعرّض للاختراق منذ سنوات.
وبشأن الصورة التي جمعته بعبدول السيد، أوضح المصدر أن جلوسهما إلى جانب بعضهما جاء مصادفةً في خلال حفل العشاء السنوي لإحدى المؤسسات العربية الأميركية، مؤكدًا عدم وجود أي علاقة بين القنصل وعبدول السيد.
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