إعلان تحالف كتائبي- قواتي في إنتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت

عقدت مصلحة المهن القانونية في "القوات اللبنانية" اجتماعاً مشتركاً مع ندوة المحامين في حزب الكتائب اللبنانية، وقد ضمّ عن "القوات" الأمين العام إميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، عضوي الهيئة التنفيذية مايا الزغريني وبشير مطر، رئيسة المصلحة باسكال مراد متّى، اضافة الى عدد من أعضاء المجلس المركزي. وعن "الكتائب" الأمين العام وليد فارس، نائب الأمين العام بشير مراد، النقيب السابق للمحامين فادي المصري، بحضور مفوّض قصر العدل في بيروت إيلي الحشّاش، عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت موريس الجميّل وعدد من المحامين والكوادر في الحزبين.



وبعد التداول بالشؤون الوطنية والسياسية والنقابية، اتفق المجتمعون على ما يلي:



١- التحالف لخوض انتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت لدورة 2026.



٢- إيماناً بتمثيل تعدّدي ميثاقي يحافظ على تاريخ النقابة السيادي الوطني، وحرصاً على دور الأحزاب والمستقلّين، يعلن المجتمعون دعمهم للمرشّحين: رياض شدياق، إيلي قازان، مايا شهاب وإيلي اقليموس.



٣- دعوة جميع الرفاق والزملاء المحامين إلى المشاركة الكثيفة والتصويت للمرشحين المذكورين تجسيداً للرؤية النقابية والوطنية المشتركة.