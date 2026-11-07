الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
إعلان تحالف كتائبي- قواتي في إنتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت
أخبار لبنان
2026-11-07 | 12:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إعلان تحالف كتائبي- قواتي في إنتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت
عقدت مصلحة المهن القانونية في "القوات اللبنانية" اجتماعاً مشتركاً مع ندوة المحامين في حزب الكتائب اللبنانية، وقد ضمّ عن "القوات" الأمين العام إميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، عضوي الهيئة التنفيذية مايا الزغريني وبشير مطر، رئيسة المصلحة باسكال مراد متّى، اضافة الى عدد من أعضاء المجلس المركزي. وعن "الكتائب" الأمين العام وليد فارس، نائب الأمين العام بشير مراد، النقيب السابق للمحامين فادي المصري، بحضور مفوّض قصر العدل في بيروت إيلي الحشّاش، عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت موريس الجميّل وعدد من المحامين والكوادر في الحزبين.
وبعد التداول بالشؤون الوطنية والسياسية والنقابية، اتفق المجتمعون على ما يلي:
١- التحالف لخوض انتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت لدورة 2026.
٢- إيماناً بتمثيل تعدّدي ميثاقي يحافظ على تاريخ النقابة السيادي الوطني، وحرصاً على دور الأحزاب والمستقلّين، يعلن المجتمعون دعمهم للمرشّحين: رياض شدياق، إيلي قازان، مايا شهاب وإيلي اقليموس.
٣- دعوة جميع الرفاق والزملاء المحامين إلى المشاركة الكثيفة والتصويت للمرشحين المذكورين تجسيداً للرؤية النقابية والوطنية المشتركة.
أخبار لبنان
القوات اللبنانية
الكتائب
إنتخابات
نقابة المحامين
بيروت
التالي
قوى الأمن: قراءة واقعية للمشهد الأمني في بيروت (فيديو)
القاضي الحاج طلب من وزارة الصحة إيداعه لائحة بالأدوية الـBiosimilar منذ 2018
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-11-01
إرجاء الجمعية العامة لنقابة المحامين في بيروت الى 15 من الحالي
أخبار لبنان
2026-11-01
إرجاء الجمعية العامة لنقابة المحامين في بيروت الى 15 من الحالي
0
أخبار لبنان
2026-09-01
انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت في 25 الحالي
أخبار لبنان
2026-09-01
انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت في 25 الحالي
0
أخبار لبنان
2026-09-25
انتخابات نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت تنتهي بفوز لائحة "العائلة المرفئية"
أخبار لبنان
2026-09-25
انتخابات نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت تنتهي بفوز لائحة "العائلة المرفئية"
0
أخبار لبنان
2026-08-10
عماد مارتينوس من بعبدا: نقابة المحامين تقف إلى جانب رئاسة الجمهورية في قراراتها
أخبار لبنان
2026-08-10
عماد مارتينوس من بعبدا: نقابة المحامين تقف إلى جانب رئاسة الجمهورية في قراراتها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاركة اكثر من ١٢٥ سيارة بسباق السرعة على جادة شارل حلو في مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاركة اكثر من ١٢٥ سيارة بسباق السرعة على جادة شارل حلو في مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تيا عبيد سباحة لبنان العالمية… والعاب القوى رسمت خارطة النجاح لناشئيها
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تيا عبيد سباحة لبنان العالمية… والعاب القوى رسمت خارطة النجاح لناشئيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جديدة يابوس: تشديد أمني يؤخّر عبور الشاحنات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جديدة يابوس: تشديد أمني يؤخّر عبور الشاحنات اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الخارجية الأميركية تعلن القنصل اللبناني في ميشيغان شخصًا غير مرغوب فيه... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الخارجية الأميركية تعلن القنصل اللبناني في ميشيغان شخصًا غير مرغوب فيه... اليكم التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-08
أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع
أخبار لبنان
2026-02-08
أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع
0
أخبار لبنان
2026-07-14
الحجار في باريس للمشاركة في مؤتمر "التضامن من أجل لبنان" وإطلاق البصمة البيومترية لجواز السفر
أخبار لبنان
2026-07-14
الحجار في باريس للمشاركة في مؤتمر "التضامن من أجل لبنان" وإطلاق البصمة البيومترية لجواز السفر
0
أخبار لبنان
2026-11-03
الدائرة الصحية في بلدية طرابلس واصلت جولاتها التفتيشية في أبي سمراء :محاضر ضبط في حق المخالفين
أخبار لبنان
2026-11-03
الدائرة الصحية في بلدية طرابلس واصلت جولاتها التفتيشية في أبي سمراء :محاضر ضبط في حق المخالفين
0
آخر الأخبار
2026-10-22
الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة اسرائيلية القت غالونات متفجرة على منازل في بني حيان
آخر الأخبار
2026-10-22
الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة اسرائيلية القت غالونات متفجرة على منازل في بني حيان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاركة اكثر من ١٢٥ سيارة بسباق السرعة على جادة شارل حلو في مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاركة اكثر من ١٢٥ سيارة بسباق السرعة على جادة شارل حلو في مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تيا عبيد سباحة لبنان العالمية… والعاب القوى رسمت خارطة النجاح لناشئيها
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تيا عبيد سباحة لبنان العالمية… والعاب القوى رسمت خارطة النجاح لناشئيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جديدة يابوس: تشديد أمني يؤخّر عبور الشاحنات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جديدة يابوس: تشديد أمني يؤخّر عبور الشاحنات اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
التعاون العسكري السوري السعودي إلى أين؟ وهل دخلت دمشق فعلياً على خط الحرب ضد الحوثيين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
التعاون العسكري السوري السعودي إلى أين؟ وهل دخلت دمشق فعلياً على خط الحرب ضد الحوثيين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الخارجية الأميركية تعلن القنصل اللبناني في ميشيغان شخصًا غير مرغوب فيه... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الخارجية الأميركية تعلن القنصل اللبناني في ميشيغان شخصًا غير مرغوب فيه... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
غزة تغرق بالطوفان الطبيعي وتشرُّد عشرات الآلاف
تقارير نشرة الاخبار
13:22
غزة تغرق بالطوفان الطبيعي وتشرُّد عشرات الآلاف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
عاد إلى دير ميماس ليرعى زيتونه... فاختطفه حاجز إسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:20
عاد إلى دير ميماس ليرعى زيتونه... فاختطفه حاجز إسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تطور أميركي بارز في الحرب على إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تطور أميركي بارز في الحرب على إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
دراجتك مقابل كيس مخدّرات… والحواجز وحدها لا تكفي
تقارير نشرة الاخبار
13:16
دراجتك مقابل كيس مخدّرات… والحواجز وحدها لا تكفي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:39
هبة نصر: وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنّ القنصل اللبنانيّ في ميشيغان شخص غير مرغوب فيه بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعيّ نُسبت إليه تُشيد بهجوم حزب الله عام 1983 على مشاة البحرية الأميركية في بيروت
خبر عاجل
01:39
هبة نصر: وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنّ القنصل اللبنانيّ في ميشيغان شخص غير مرغوب فيه بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعيّ نُسبت إليه تُشيد بهجوم حزب الله عام 1983 على مشاة البحرية الأميركية في بيروت
2
علوم وتكنولوجيا
15:35
نهاية العالم في 13 تشرين الثاني 2026: الحقيقة الكاملة وراء أخطر تنبؤ ديموغرافي قبل 66 عاماً
علوم وتكنولوجيا
15:35
نهاية العالم في 13 تشرين الثاني 2026: الحقيقة الكاملة وراء أخطر تنبؤ ديموغرافي قبل 66 عاماً
3
أخبار دولية
08:38
مصادر حكومية يمنية لفرانس برس: آلاف الجنود السوريين سينتشرون في اليمن والسعودية
أخبار دولية
08:38
مصادر حكومية يمنية لفرانس برس: آلاف الجنود السوريين سينتشرون في اليمن والسعودية
4
أمن وقضاء
06:25
قوى الأمن تنفي مقتل شخص بإطلاق نار في سدّ البوشرية: الوفاة نتيجة صدمه من سيارة وتوقيف السائقة
أمن وقضاء
06:25
قوى الأمن تنفي مقتل شخص بإطلاق نار في سدّ البوشرية: الوفاة نتيجة صدمه من سيارة وتوقيف السائقة
5
اسرار
23:53
أسرار الصحف المحلية ٧-١١-٢٠٢٦
اسرار
23:53
أسرار الصحف المحلية ٧-١١-٢٠٢٦
6
أخبار لبنان
10:25
مصدر مقرّب من القنصل اللبناني في ميشيغان للـLBCI يوضح حقيقة التغريدة وصورته مع عبدول السيد
أخبار لبنان
10:25
مصدر مقرّب من القنصل اللبناني في ميشيغان للـLBCI يوضح حقيقة التغريدة وصورته مع عبدول السيد
7
حال الطقس
02:44
منخفض جويّ يستمر لغاية الاحد نهارًا
حال الطقس
02:44
منخفض جويّ يستمر لغاية الاحد نهارًا
8
أمن وقضاء
12:12
قوى الأمن: قراءة واقعية للمشهد الأمني في بيروت (فيديو)
أمن وقضاء
12:12
قوى الأمن: قراءة واقعية للمشهد الأمني في بيروت (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More