القاضي الحاج طلب من وزارة الصحة إيداعه لائحة بالأدوية الـBiosimilar منذ 2018

كلّف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج قسم المباحث الجنائية المركزية بتوجيه كتاب إلى وزارة الصحة يطلب بموجبه إيداعه لائحة بجميع الأدوية الـbio similar منذ العام 2018 ولا سيما تلك التي تم إدخالها بموجب قرارات استثنائية من وزراء الصحة، كما وإيداعه قرارات اللجنة الفنية والتحاليل المُجراة على الأدوية التي تمت مصادرتها.