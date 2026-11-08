بعد إعلان القنصل اللبناني في ديترويت شخصاً غير مرغوب فيه... هذا ما قاله متحدث باسم الخارجية الأميركية

أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن الوزارة تواصل مراجعة المعلومات المتعلقة بأعضاء البعثات الأجنبية المعتمدين لدى الولايات المتحدة بما في ذلك أي مخاوف تتعلق بالأمن القومي وتتخذ الإجراءات المناسبة بما يتوافق مع القانون الأميركي والالتزامات الدولية.



وقال: "لقد قتل "الإرهابيون" أميركيين وزملاء لنا في تفجيرات مجمّعي السفارة الأميركية في بيروت عامي 1983 و1984 ولن ننساهم أبداً".



وأضاف: "أُعلن القنصل اللبناني في ديترويت شخصاً غير مرغوب فيه فالتأشيرة امتياز وليست حقاً وكل من يوجد في الولايات المتحدة ويحتفل بالهجمات الإرهابية أو يبررها لا مكان له في بلدنا".