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الراعي: لبنان يحتاج سلامًا ثابتًا لا أن يبقى أسير احتمال حرب جديدة كلما اشتعلت المنطقة
أخبار لبنان
2026-11-08 | 04:59
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الراعي: لبنان يحتاج سلامًا ثابتًا لا أن يبقى أسير احتمال حرب جديدة كلما اشتعلت المنطقة
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الراعي: لبنان يحتاج سلامًا ثابتًا لا أن يبقى أسير احتمال حرب جديدة كلما اشتعلت المنطقة
شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أهمية تحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب، مشيرا الى أن "الحياد ليس انكفاءً عن الحق، ولا ابتعادًا عن محيط لبنان، بل حماية الوطن من أن يتحول إلى ساحة دائمة لصراعات الآخرين، وتأكيدًا لدوره مساحةً لقاء وحوار ورسالةً للسلام".
وقال الراعي في عظة قداس الأحد من كنيسة السيدة، في الصرح البطريركي في بكركي: "يعقد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان دورته السنوية نهار الغد التي تدوم أسبوعًا، وقد تسلّم رسالة "صرخة من القرى المسيحية الحدودية الخمس في الجنوب: رميش ودبل وعين إبل وعلما الشعب والقوزح". وفي هذه الرسالة عشرة مطالب ملحّة ومحقّة. إنّنا نؤكّد لأهلنا هناك أنّ صرختهم وقعت في ضمائرنا وقلوبنا كرعاة للكنيسة، وأنّها ستحتلّ حيّزًا كبيرًا من مداولاتنا".
من جهة آخرى، قال البطريرك الماروني: "ما شهدناه هذا الأسبوع عن الكهرباء والمرافق العامة يكشف جانبًا واضحًا من الخلل. أن يصل قطع التيار إلى إدارات ومؤسسات عامة، وخدمات واتصالات بسبب مستحقات متراكمة، هذا يعني أن المواطن يبقى في النهاية الحلقة التي تدفع ثمن سوء الانتظام.
وأضاف الراعي: "يأتي ملف النفايات والبيئة، حيث لم يعد مقبولًا أن تنقل النفايات من مطمر إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى وكأن المشكلة حُلّت. لم يعد مقبولا. فالحل الجدّي يقوم على الفرز والمعالجة والتدوير والمسؤولية المشتركة. البيئة تضمن صحة الإنسان وحقه في أرض ومياه وهواء نظيف. ثمّ تأتي سلامة الغذاء والصحة العامة، لتذكّر بأن حماية المواطن تبدأ من أبسط تفاصيل حياته، وأن الرقابة والمحاسبة ضرورة حين تصبح صحة الناس عرضة للإهمال أو الغش. وفي صلب استعادة الثقة يبقى القضاء والمحاسبة".
وأشار الى أن "ملف ضهر البيدر دخل مرحلة قضائية جديدة، ما يقتضي أن يأخذ التحقيق مجراه كاملًا بعيدًا عن الاستباق والتجاذب والتوظيف السياسي".
وأكد أن السلام يبقى فوق كل الحسابات حاجة وطنية وجودية، قائلا: "لبنان يحتاج سلامًا ثابتًا، لا أن يبقى أسير احتمال حرب جديدة كلما اشتعلت المنطقة. وهذا يقتضي دولة تمسك بقرارها، ومرجعية وطنية واحدة في الأمن والسلم، ومؤسسات قادرة على حماية الاستقرار"
أخبار لبنان
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