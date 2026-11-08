الأسمر يطلق خدمة جديدة لتسهيل تسديد الاشتراكات عبر مكاتب تحويل الأموال للمضمونين

أعلن رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر اطلاق خدمة جديدة لتسهيل تسديد الاشتراكات عبر مكاتب تحويل الأموال للمضمونين الاختياريين والمضمونين المتقاعدين والأطباء والمخاتير.



وأشار الأسمر الى أن هذه الخدمة هي مقدمة لخدمات أخرى يجري العمل عليها تسهيلا لمسالك العمل وتخفيفا للصعوبات على المضمونين والمؤسسات.