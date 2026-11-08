الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
8
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
8
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
وزير الاتصالات من الدوحة: نعمل على توسيع شبكة الألياف الضوئية وفتح قطاع الاتّصالات أمام الاستثمارات الخاصة
أخبار لبنان
2026-11-08 | 08:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
وزير الاتصالات من الدوحة: نعمل على توسيع شبكة الألياف الضوئية وفتح قطاع الاتّصالات أمام الاستثمارات الخاصة
أكد وزير الاتّصالات شارل الحاج أنّ "لبنان يفخر بدعمه إعلان الدوحة الوزاري: قيادة التحول الرقمي نحو مستقبل أكثر شمولاً واستدامة"، مشيرًا في كلمته خلال مشاركته في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للجوال تحت شعار "عصر الذكاء"، في الدوحة، إلى أن "دولة قطر وقفت إلى جانب لبنان في سنوات الخير كما في السنوات الصعبة، ولبنان لا ينسى هذا الدعم".
وشدّد على أنّ "لبنان يأتي إلى هذا المحفل حاملًا دروسًا ليتعلّمها لا دروسًا ليقدّمها"، لافتًا إلى أن "دول الخليج أظهرت ما يمكن أن تحقّقه الرؤية والاستثمارات". وأضاف "إنّ تجربة لبنان القاسية في الحفاظ على استمرارية عمل شبكات الاتّصالات خلال الحروب والأزمات علّمته أن الشبكات المستدامة هي تلك التي تواصل العمل، وتكون كلفة تشغيلها أقل، وتصل إلى الجميع".
كما شدّد على أنّ "الوزارة تتخذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، من خلال إدخال الطاقة الشمسية إلى مواقع الشبكات، وتقاسم البنية التحتية بين المشغّلين بدلاً من تكرارها، وإتاحة التجوال الوطني بين مشغّلي الهاتف الخلوي، بهدف تعزيز القدرة على الصمود والاستمرارية". ولفت إلى أن "الشمولية تعني ألا تكون القرية النائية آخر من يتم ربطه بشبكة الاتّصالات، والوزارة تعمل على توسيع شبكة الألياف الضوئية في مختلف أنحاء البلاد، وفتح قطاع الاتّصالات أمام الاستثمارات الخاصة".
وأكّد الحاج أنّ "الشمولية تعني أيضًا تعزيز التّرابط والاتّصال بين دول المنطقة"، داعيًا إلى "البناء على الاستثمارات الكبيرة التي أنجزتها الدول العربية في البنية التحتية الرقمية، وربط الشبكات القائمة، وتطوير مسارات أكثر تنوعًا وقدرة على الصمود، سواء عبر الشبكات البرية أو الكابلات البحرية". وقال "إن لبنان مستعدّ للعمل مع الدول العربية كافة، ووضع قدراته في مجال الربط الدولي في خدمة هذا الجهد"، موضحًا أنّ "الهدف ليس استبدال الممرات القائمة، بل استكمالها، من خلال البناء على استثمارات الدول بعضها البعض ومكامن القوة لدى كل منها". ورأى أن "للاتحاد الدولي للاتّصالات دورًا مهمًا في تحويل هذا التعاون إلى مشاريع ملموسة".
وشدّد على أنّه "لا يمكن تحقيق أيّ تحول رقمي من دون طاقة موثوقة"، مثمّنًا "الشراكة في مجال الطاقة التي أعلنتها دولة قطر مع لبنان الشهر الماضي". وأضاف "أن ما يقدّمه لبنان للمنطقة هو شعبه، من مهندسين ورواد أعمال واغتراب مستعد للاستثمار في وطنه".
وختم الوزير الحاج بالتأكيد أنّ "لبنان يأتي إلى هذه الشراكة من موقع الشريك، وتعافيه سيُبنى على المعرفة، بالتعاون مع أشقائه العرب، من أجل بناء مستقبل أكثر ترابطًا وشمولًا واستدامة".
أخبار لبنان
الاتصالات
الدوحة:
توسيع
الألياف
الضوئية
الاتّصالات
الاستثمارات
الخاصة
التالي
مسؤول "حزب الله" بقاعًا: نسعى لترميم كل تشكيلاتنا وستبقى الوصية الأساس حفظ المقاومة
رجي من مونتريال: المطلوب تحرير الأرض من الاحتلال وتحرير المواطن من السلاح غير الشرعي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-09-16
سلام في ملف قطاع الاتصالات: هدفنا تحسين الخدمة وتوسيع التغطية وتطوير شبكة الألياف الضوئية والجيل الرابع والتحضير بصورة تدريجية ومدروسة للجيل الخامس
خبر عاجل
2026-09-16
سلام في ملف قطاع الاتصالات: هدفنا تحسين الخدمة وتوسيع التغطية وتطوير شبكة الألياف الضوئية والجيل الرابع والتحضير بصورة تدريجية ومدروسة للجيل الخامس
0
أخبار لبنان
2026-10-16
وزير الاتصالات أطلع رئيس الجمهورية على انطلاق مشروع الألياف الضوئية وبحث في ملفات أخرى
أخبار لبنان
2026-10-16
وزير الاتصالات أطلع رئيس الجمهورية على انطلاق مشروع الألياف الضوئية وبحث في ملفات أخرى
0
أخبار لبنان
2026-10-02
عون والحاج يبحثان توسيع خدمات الإنترنت وتعزيز قطاع الاتصالات
أخبار لبنان
2026-10-02
عون والحاج يبحثان توسيع خدمات الإنترنت وتعزيز قطاع الاتصالات
0
آخر الأخبار
2026-10-21
وسائل إعلام تابعة للحوثيين: 3 غارات تستهدف شبكة الاتصالات في مديرية مران في صعدة شمالي اليمن
آخر الأخبار
2026-10-21
وسائل إعلام تابعة للحوثيين: 3 غارات تستهدف شبكة الاتصالات في مديرية مران في صعدة شمالي اليمن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:21
قوى الامن: توقيف سارقي درّاجة آلية في محلّة مار الياس
أمن وقضاء
10:21
قوى الامن: توقيف سارقي درّاجة آلية في محلّة مار الياس
0
أخبار لبنان
09:43
مسؤول "حزب الله" بقاعًا: نسعى لترميم كل تشكيلاتنا وستبقى الوصية الأساس حفظ المقاومة
أخبار لبنان
09:43
مسؤول "حزب الله" بقاعًا: نسعى لترميم كل تشكيلاتنا وستبقى الوصية الأساس حفظ المقاومة
0
أخبار لبنان
08:39
رجي من مونتريال: المطلوب تحرير الأرض من الاحتلال وتحرير المواطن من السلاح غير الشرعي
أخبار لبنان
08:39
رجي من مونتريال: المطلوب تحرير الأرض من الاحتلال وتحرير المواطن من السلاح غير الشرعي
0
أخبار دولية
08:36
قوى الامن: مداهمة مستودع للدرّاجات الآلية المسروقة في صبرا تخلّلها تبادل إطلاق نار والعثور على نفق في المكان مُعدّ لتسهيل تبادل المسروقات بين العصابات
أخبار دولية
08:36
قوى الامن: مداهمة مستودع للدرّاجات الآلية المسروقة في صبرا تخلّلها تبادل إطلاق نار والعثور على نفق في المكان مُعدّ لتسهيل تبادل المسروقات بين العصابات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-03-07
طيران الشرق الأوسط: الغاء رحلات أبوظبي ليومي السبت والاحد لأسباب خارجة عن ارادتنا
خبر عاجل
2026-03-07
طيران الشرق الأوسط: الغاء رحلات أبوظبي ليومي السبت والاحد لأسباب خارجة عن ارادتنا
0
آخر الأخبار
2026-03-24
الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت: طائرات مسيرة استهدفت خزانات وقود في مطار الكويت الدولي مما تسبب في اندلاع حريق
آخر الأخبار
2026-03-24
الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت: طائرات مسيرة استهدفت خزانات وقود في مطار الكويت الدولي مما تسبب في اندلاع حريق
0
أخبار دولية
2026-09-28
مجتبى خامنئي: يوم سيأتي تغادر فيه الولايات المتحدة بحر العرب
أخبار دولية
2026-09-28
مجتبى خامنئي: يوم سيأتي تغادر فيه الولايات المتحدة بحر العرب
0
صحة وتغذية
2026-05-20
5 دقائق فقط قد تغيّر حياتك: دراسة تكشف سرّ إطالة العمر
صحة وتغذية
2026-05-20
5 دقائق فقط قد تغيّر حياتك: دراسة تكشف سرّ إطالة العمر
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:44
لعشّاق الجبنة والأطباق الصحية: الدجاج مع الكينوا والكبّة المحشوّة بالجبنة مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
10:44
لعشّاق الجبنة والأطباق الصحية: الدجاج مع الكينوا والكبّة المحشوّة بالجبنة مع الشيف فادي زغيب
0
اقتصاد
07:10
البساط في العراق... تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى السوق العراقية يتصدّر المباحثات
اقتصاد
07:10
البساط في العراق... تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى السوق العراقية يتصدّر المباحثات
0
أخبار دولية
06:49
ترامب يعرض على رئيس بطولة فنون قتالية منصب المتحدث باسم البيت الأبيض
أخبار دولية
06:49
ترامب يعرض على رئيس بطولة فنون قتالية منصب المتحدث باسم البيت الأبيض
0
أخبار لبنان
05:58
فياض: الانتخابات الإسرائيلية والأميركية لن تغيّر شيئاً في مواقف المقاومة وحساباتها
أخبار لبنان
05:58
فياض: الانتخابات الإسرائيلية والأميركية لن تغيّر شيئاً في مواقف المقاومة وحساباتها
0
أخبار دولية
05:29
الحرس الثوري: خطة الولايات المتحدة الجديدة لخنق اقتصاد إيران "تلاعب بالألفاظ"
أخبار دولية
05:29
الحرس الثوري: خطة الولايات المتحدة الجديدة لخنق اقتصاد إيران "تلاعب بالألفاظ"
0
أخبار لبنان
04:59
الراعي: لبنان يحتاج سلامًا ثابتًا لا أن يبقى أسير احتمال حرب جديدة كلما اشتعلت المنطقة
أخبار لبنان
04:59
الراعي: لبنان يحتاج سلامًا ثابتًا لا أن يبقى أسير احتمال حرب جديدة كلما اشتعلت المنطقة
0
أخبار دولية
00:32
البابا لاون يدعو إلى حماية الأطفال من العنف خلال جولة له في أفقر أحياء عاصمة أوروغواي
أخبار دولية
00:32
البابا لاون يدعو إلى حماية الأطفال من العنف خلال جولة له في أفقر أحياء عاصمة أوروغواي
0
تقارير نشرة الاخبار
15:14
من CON-TECH… طرابلس نحو مدينة المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
15:14
من CON-TECH… طرابلس نحو مدينة المستقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاركة اكثر من ١٢٥ سيارة بسباق السرعة على جادة شارل حلو في مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاركة اكثر من ١٢٥ سيارة بسباق السرعة على جادة شارل حلو في مرفأ بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:38
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل في جدرا وتوقف منفّذيها
أمن وقضاء
05:38
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل في جدرا وتوقف منفّذيها
2
حال الطقس
03:59
منخفض جوي معتاد وبارد يؤثر على لبنان... وعودة الاستقرار مساءً
حال الطقس
03:59
منخفض جوي معتاد وبارد يؤثر على لبنان... وعودة الاستقرار مساءً
3
أخبار دولية
02:10
شهود لفرانس برس: استهداف مركز الملك عبدالله المالي في الرياض وتضرر مبنى لأرامكو في هجوم الحوثيين
أخبار دولية
02:10
شهود لفرانس برس: استهداف مركز الملك عبدالله المالي في الرياض وتضرر مبنى لأرامكو في هجوم الحوثيين
4
خبر عاجل
08:33
حزب آيزنكوت ينفي اجراء مفاوضات لانسحاب اسرائيل من لبنان
خبر عاجل
08:33
حزب آيزنكوت ينفي اجراء مفاوضات لانسحاب اسرائيل من لبنان
5
أمن وقضاء
12:12
قوى الأمن: قراءة واقعية للمشهد الأمني في بيروت (فيديو)
أمن وقضاء
12:12
قوى الأمن: قراءة واقعية للمشهد الأمني في بيروت (فيديو)
6
موضة وجمال
14:07
على أنغام هبة طوجي… بيرلا حرب تنطلق لتمثيل لبنان في ملكة جمال الكون (صور)
موضة وجمال
14:07
على أنغام هبة طوجي… بيرلا حرب تنطلق لتمثيل لبنان في ملكة جمال الكون (صور)
7
أخبار لبنان
12:07
إعلان تحالف كتائبي- قواتي في إنتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت
أخبار لبنان
12:07
إعلان تحالف كتائبي- قواتي في إنتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت
8
رياضة
14:00
بعيداً عن الملاعب… نجم منتخب لبنان علي منصور يحتفل بمناسبة عائلية مميزة (صور)
رياضة
14:00
بعيداً عن الملاعب… نجم منتخب لبنان علي منصور يحتفل بمناسبة عائلية مميزة (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More