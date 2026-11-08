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مسؤول "حزب الله" بقاعًا: نسعى لترميم كل تشكيلاتنا وستبقى الوصية الأساس حفظ المقاومة
أخبار لبنان
2026-11-08 | 09:43
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مسؤول "حزب الله" بقاعًا: نسعى لترميم كل تشكيلاتنا وستبقى الوصية الأساس حفظ المقاومة
أقام قطاع بعلبك في "حزب الله" حفل تكريم لآباء وأبناء الشهداء، برعاية مسؤول منطقة البقاع الدكتور حسين النمر، وحضور مسؤول القطاع يوسف اليحفوفي، مسؤول "مؤسسة الشهيد" في البقاع الشيخ مازن رعد، وعوائل الشهداء.
النمر
وقال النمر في كلمته: "دور عوائل الشهداء كبير جدًّا وأساس في حفظ المقاومة ومسيرتها؛ في أي استحقاق آباء وأمهات الشهداء حاضرون، كما دفعوا بأبنائهم إلى الخطوط الأماميّة في المعركة، هم حاضرون في كل الاستحقاقات".
وأضاف: "نحن نؤمن بالعمل السياسي والتكتيك من أجل خدمة القضية، نحن في مرحلة الاستعداد من جديد من أجل ترميم ما يُمكن ترميمه من قدرات المقاومة، ومن أجل أن نرمم ما يمكن ترميمه من ألم ووجع أهلنا الذين تهجروا من بيوتهم، وفي الوقت نفسه، نحن نسعى بشكل جاد من أجل ترميم كل تشكيلاتنا، وعليكم أن تعلموا أننا أقوياء جدًّا، وستبقى الوصية الأساس حفظ المقاومة".
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