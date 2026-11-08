جنبلاط: ما جرى في انتخابات أميركا لا يؤثر علينا مباشرة

كتب الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر منصة "أكس": ما جرى في انتخابات أميركا لا يؤثر علينا مباشرة لأنّه المطلوب في لبنان حصر السلاح في يد الدولة الأمر الذي طالبنا فيه مرارًا وتكرارًا ودعم سياسة رئيس البلاد والحكومة في تنفيذ هذا الأمر".