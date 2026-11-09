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الحجار أطلع الرئيس عون على الإجراءات الميدانية: المسّ بالأمن والاستقرار ممنوع

أخبار لبنان
2026-11-09 | 02:32
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الحجار أطلع الرئيس عون على الإجراءات الميدانية: المسّ بالأمن والاستقرار ممنوع
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الحجار أطلع الرئيس عون على الإجراءات الميدانية: المسّ بالأمن والاستقرار ممنوع

أعلن وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجّار من قصر بعبدا انه وضع الرئيس جوزاف عون في أجواء الإجراءات الميدانية والمتابعات الأمنية الدقيقة خلال الأيام الأخيرة، بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع، وأسفرت عن توقيف نحو 20 شخصًا، اعترف معظمهم بعمليات سلب ونشل. ولبعض المطلوبين سوابق في عمليات مماثلة.

‏ولفت إلى أن "الإجراءات الأمنية مستمرّة، وأمن المواطنين والبلد هو الأولوية الدائمة ومسؤوليتنا جميعاً وممنوع المسّ بالأمن والاستقرار".

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