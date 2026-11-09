بري دعا الى جلسة عامة الخميس المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة في جدول الأعمال.