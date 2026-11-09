"الثقافة" تطلق مسابقة في اللغة العربية لطلاب المرحلة الثانوية في لبنان

أعلنت وزارة الثقافة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو، إطلاق مسابقة في اللغة العربية بعنوان "اللغة العربية والتنوع الثقافي: الاحتفاء بالحوار والتفاهم"، وذلك لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.



وقالت في بيان: "تستهدف المسابقة طالبات وطلاب المرحلة الثانوية في المدارس الرسمية والخاصة في لبنان".



وحددت الوزارة شروط المسابقة بما يلي:



- كتابة نص باللغة العربية الفصحى، من العمل الشخصي للطالب/ة، وغير منقول.



- ألا يتجاوز النص عشرين سطرًا (ما يعادل 300 كلمة تقريبًا). إرفاق المعلومات التالية مع النص: الاسم الثلاثي، اسم المدرسة، الصف، ورقم الهاتف.



ودعت من يرغب بالمشاركة الى " إرسال النص بصيغة Word أو PDF إلى البريد الإلكتروني التالي: ministere.culture.liban@gmail.com.



وحددت الموعد النهائي لاستقبال المشاركات 30 تشرين الثاني 2026 على أن تتولى لجنة مختصة تقييم المشاركات وفق معايير اللغة والأسلوب والأصالة والإبداع، وسيتم الإعلان عن النتائج وتكريم الفائزين خلال احتفال يُحدَّد موعده لاحقًا.



ودعت الوزارة الطالبات والطلاب إلى المشاركة والتعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم، والاحتفاء باللغة العربية بوصفها جسرًا للحوار والتنوع الثقافي والتفاهم بين الشعوب.