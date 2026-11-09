سلام: الأولوية هي حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب جره إلى أي حرب جديدة

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري في السراي الحكومي، حيث تم عرض آخر التطورات في لبنان والمنطقة، والبحث في عدد من الملفات الأمنية والحياتية.وفي مستهل الاجتماع، أكد سلام أن "الأولوية في هذه المرحلة هي حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره، وتجنّب جرّه إلى أي حرب جديدة".وفي الشأن الأمني، تم استعراض الإجراءات التي اتُخذت أخيراً لتعزيز الأمن في بيروت وبيروت الكبرى، ولا سيما تكثيف الدوريات والانتشار الأمني. وأكد الرئيس سلام ضرورة استدامة هذه الإجراءات، بما يضمن حماية المواطنين وممتلكاتهم ويعزز شعورهم بالأمان والطمأنينة.وفي ملف سلامة الغذاء، تم عرض الإجراءات المتخذة في أعقاب الاجتماع الطارئ الأخير، والتأكيد على ضرورة تكثيف دوريات التفتيش والرقابة على المؤسسات الغذائية والمطاعم والمستودعات ومراكز توزيع المواد الغذائية، بالتنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية والهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء.كما تم التطرق إلى الإجراءات المتخذة في محيط المطار حفاظا على سلامة الطيران.