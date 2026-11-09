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جابر من القاهرة: نعد قانونا لتسوية الأوضاع الضريبية ونحدث الجمارك لتعزيز الرقابة باستخدام الذكاء الاصطناعي
أخبار لبنان
2026-11-09 | 06:38
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جابر من القاهرة: نعد قانونا لتسوية الأوضاع الضريبية ونحدث الجمارك لتعزيز الرقابة باستخدام الذكاء الاصطناعي
اختتم وزير المالية ياسين جابر، زيارته لى القاهرة حيث لبى دعوة لحضور أعمال وفعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2026.
وكشف جابر في لقاء حواري مباشر على جانب المعرض، شارك فيه وزير المالية المصري أحمد كجوك، عن العمل على "إعداد مشروع قانون يتيح للمكلّفين تسوية أوضاعهم مع وزارة المالية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي مرّ بها لبنان وما أدّت إليه من تراكم التزامات ومتأخرات". وأعلن أن "الوزارة تعمل على تحديث الأنظمة الجمركية وإدخال تطبيقات للذكاء الاصطناعي تساعد على التحقّق من الأسعار المصرّح عنها للسلع المستوردة وكشف المخالفات، بالتوازي مع توسيع الخدمات الإلكترونية لتسهيل معاملات المواطنين وتحسين أداء الإدارة".
وتناولت الندوة التحوّل الرقمي وتطوير الأنظمة الضريبية والجمركية وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين لبنان ومصر.
وفي هذا المجال وخصوصاً لجهة ملف تسوية الأوضاع الضريبية، شدّد جابر على "ضرورة أخذ الظروف التي واجهها المواطنون والمؤسسات في الاعتبار ومساعدتهم على معالجة الالتزامات المتراكمة". وأوضح أن "بعض المسائل يمكن معالجتها بقرارات إدارية، فيما يتطلّب بعضها الآخر إصدار قوانين، وهو ما تعمل عليه الوزارة في إعداد مشروع القانون".
وعلى صعيد مكافحة التهرّب وتعزيز الرقابة، أشار جابر إلى بدء تحديث الأنظمة الجمركية بعد سنوات من التأخير في تطوير البرامج المعلوماتية والتجهيزات. ولفت إلى "مساعٍ للتعاون مع شركة دولية تمتلك بيانات عن الأسعار العالمية، بما يتيح مقارنتها بالقيم المصرّح عنها للسلع المستوردة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عمليات التحقّق".
وأوضح أن "هذه التقنيات، وإن كانت لا تضمن دقّة كاملة في النتائج، تساعد على تحسين الرقابة والكشف عن المخالفات. وقال إن "استخدامها في المجال الضريبي يتيح تجميع المعلومات الواردة في التصاريح والبيانات وتحليلها، بما يعزّز قدرة الإدارة على الاستفادة منها".
وربط جابر تحديث الأنظمة بتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، مؤكداً أن "التحوّل الرقمي يتيح إنجاز المعاملات وتسديد المستحقات من دون الحاجة إلى الحضور إلى وزارة المالية، ويحدّ من الوقت والجهد اللذين تتطلّبهما الإجراءات الورقية، كما يخفّف الأعباء عن الإدارة".
وأشار إلى أن "الوزارة بدأت تقديم خدمات إلكترونية تحتاج إلى التوسّع"، لافتاً إلى "تخصيص موازنات لمشاريع التحوّل الرقمي على مستوى الدولة، وإلى أهمية مشروع الهوية الرقمية بوصفه أساساً لتطوير الخدمات الإلكترونية في مختلف الوزارات والإدارات العامة".
وفي ملف التعاون مع مصر، أكد جابر اهتمام لبنان بالاستفادة من تجربتها، ولا سيّما التدرّج في تطبيق الأنظمة الإلكترونية".
وأوضح أن "الأزمات التي شهدها لبنان خلال السنوات الست أو السبع الماضية أخّرت مسار التحوّل الرقمي، رغم الخطوات التي كانت قد بدأت قبل الأزمة المالية، مشدّداً على أهمية استكمال هذا المسار بخطوات عملية ومتدرّجة".
ودعا إلى "البناء على الزيارات المتبادلة بين الجانبين وتوسيع التعاون ليشمل تبادل الخبرات الفنية والتدريب والاستفادة من التجارب العملية في تحديث الإدارة الضريبية"، مؤكداً "أهمية الانفتاح والتعاون بين الدول العربية والاستفادة المتبادلة من خبراتها وقدراتها".
أخبار لبنان
القاهرة:
قانونا
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الضريبية
ونحدث
الجمارك
لتعزيز
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