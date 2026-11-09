عبود يزفّ بشرى سارة للبنانيين: رحلات الأعياد إلى لبنان ممتلئة بنسبة 100%

أكد رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر، جان عبود، أن وضع القطاع السياحي في لبنان لا يزال مقلقاً، في ظل عدم استعادة الحركة السياحية زخمها السابق، نتيجة الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة.وأوضح عبود أن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين يُعدّان، بطبيعتهما، من الأشهر التي تشهد ركوداً سياحياً في لبنان، مشيراً إلى أن الحركة تبدأ بالتحسن اعتباراً من مطلع كانون الأول، لتبلغ ذروتها بين 18 كانون الأول ونهاية الشهر، وتستمر حتى مطلع كانون الثاني.وفي مؤشر إيجابي، كشف عبود أن الرحلات المتجهة إلى لبنان من عدد من الوجهات الرئيسية، بينها لندن وباريس ودبي والرياض وجدة ومدريد وأثينا، خلال فترة الأعياد، سجلت نسب امتلاء بلغت 100%، مؤكداً أن هذه الحجوزات أُنجزت بالفعل، رغم أن موعد الرحلات لا يزال بعيداً نسبياً.ولفت إلى أن بعض الوجهات شهدت إضافة رحلات جديدة لمواكبة الطلب المتزايد، ولا سيما دبي وباريس، كاشفاً عن تسيير نحو 10 رحلات إضافية من دبي إلى لبنان خلال الفترة الممتدة بين 20 و30 كانون الأول.وقال: "رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يمكن التعويل عليها وحدها، خصوصاً أن الحركة المرتقبة تبقى محصورة بفترة زمنية قصيرة، ولا تكفي لإنقاذ القطاع أو تعويض الخسائر التي تكبدها خلال السنوات الماضية"، مشيراً إلى أن السياحة تواجه مجموعة من التحديات، في مقدمها الأزمة الاقتصادية العالمية، وتراجع الدخل الفردي، وارتفاع كلفة المعيشة والسفر، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في الأكلاف التشغيلية للمؤسسات السياحية.وفي هذا السياق، كشف عبود أن المصاريف التشغيلية تضاعفت، ما جعل العمل خلال موسم الصيف الماضي بالغ الصعوبة، قائلاً: "نحنا اشتغلنا بالصيف من لحم الحي"، ومؤكداً أن المؤسسات السياحية بالكاد تمكنت من تجاوز أشهر الصيف الأربعة، نتيجة ارتفاع النفقات وتراجع المردود.وشدد على أن المشكلة لا تقتصر على عدد الوافدين إلى لبنان، بل تشمل أيضاً قدرتهم على الإنفاق خلال إقامتهم. وأوضح أنه تراجع القدرة الشرائية يفرض ضرورة التركيز على حجم الإنفاق السياحي ومتوسط مدة الإقامة، بدلاً من الاكتفاء بمؤشرات ارتفاع أعداد القادمين.وفي ما يتعلق بأسعار تذاكر السفر، أشار عبود إلى أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات انعكس زيادةً في كلفة السفر جواً، لافتاً إلى أن أسعار تذاكر الطيران للمغتربين القادمين من الوجهات البعيدة ارتفعت بنحو 40 إلى 45%، فيما سجلت تذاكر الرحلات بين لبنان وأوروبا ارتفاعاً تراوح بين 35 و40%.