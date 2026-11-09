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استقبالات في اليرزة وتضامن خارجيّ مع لبنان

أخبار لبنان
2026-11-09 | 10:52
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استقبالات في اليرزة وتضامن خارجيّ مع لبنان
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استقبالات في اليرزة وتضامن خارجيّ مع لبنان

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة السفير الفرنسيّ لدى لبنان Patrick Durel، يرافقه الملحق العسكري العقيد Bruno Costantini، وتناول البحث التطورات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى الخطوات المرتقبة لمرحلة ما بعد اليونيفيل.

 

خلال اللقاء، أكد السفير Durel مواصلة بلاده دعم المؤسسة العسكرية لتعزيز قدراتها على أداء مهماتها. 

 

كما استقبل النائبَين السابقَين إميل رحمة وسيزار المعلوف، وجرى التداول في شؤون البلاد العامة. 

 

وقد ثمّنا تضحيات المؤسسة العسكرية، مُعربَين عن دعمهما وتقديرهما لجهودها من أجل ضمان استقرار لبنان.

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