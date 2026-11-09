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الرئيس عون تابع اجراءات ضبط الامن وتعزيز الاستقرار ومشاكل مزارعي الجنوب ومشاريع تهم جزين

أخبار لبنان
2026-11-09 | 09:43
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الرئيس عون تابع اجراءات ضبط الامن وتعزيز الاستقرار ومشاكل مزارعي الجنوب ومشاريع تهم جزين
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الرئيس عون تابع اجراءات ضبط الامن وتعزيز الاستقرار ومشاكل مزارعي الجنوب ومشاريع تهم جزين

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الاوضاع الامنية في البلاد والاجراءات المتخذة لضبط الامن وتعزيز الاستقرار ومكافحة الجريمة وطمأنة الناس الى سلامتهم.

وفي هذا الاطار، عرض الرئيس عون مع وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار التدابير التي تتخذها الوزارة في سبيل تعزيز الامن ووضع حد لعمليات السلب والتعرض للمواطنين في العاصمة وعدد من المناطق.

الحجار

بعد اللقاء، قال الوزير الحجار: "تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية وزياراتي دائمة الى فخامته لوضعه في الاجواء العامة وعمل وزارة الداخلية والبلديات، وللاطلاع منه على الاوضاع العامة، والامنية منها بشكل خاص. شهدت الفترة الاخيرة تنسيقا بين وزارتي الداخلية والدفاع الوطني، وسيكون لي لقاء قريب مع معالي وزير الدفاع في وزارة الداخلية لتنسيق العمل الامني".

أضاف: "اتخذنا اجراءات ميدانية خلال الايام القليلة الماضية، قامت بها بشكل اساسي قوى الامن الداخلي، وقد حرصت على مواكبة هذه الاجراءات شخصيا، وعاينت التدابير المكثفة والفعالة لمواجهة عمليات النشل والسلب والتعرض للمواطنين. هذه الاجراءات ادت الى طمأنة الناس وتوقيف عدد كبير من الاشخاص بلغ عددهم نحو 20 موقوفا، ومعظمهم من اصحاب السوابق الخطيرة في عمليات السلب والنشل واعترفوا بالجرائم المنسوبة اليهم".

وتابع: "لا بد من التنويه بالجهد الكبير الذي بذلته القوى الامنية ومفرزة استقصاء جبل لبنان التي نفذت عملية في مخيم صبرا على درجة عالية من الخطورة ولكنها بالغة الاهمية، وتم توقيف 3 اشخاص وضبط دراجات نارية واسلحة، وستأخذ التحقيقات مع الموقوفين مجراها لكشف ملابسات هذه الحوادث الامنية، والعمل على وضع حد لها، فيما ستستمر اجراءات قوى الامن والجيش والاجهزة الامنية والتنسيق القائم في ما بينها، بهدف ضمان امن المواطن والبلد وبيروت، وتعزيز الاستقرار، وهي امور يمنع المس بها، وهي مسؤولية الجميع وتحتاج الى تكاتف الدولة والمواطن".

انجس دهور

واستقبل الرئيس عون رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان أنجس دهور، يرافقها منسق الأنشطة الإنسانية في البعثة شوقي أمين الدين.

وتم في خلال اللقاء عرض للأوضاع الإنسانية في لبنان، لا سيما في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية، حيث أطلعت دهور رئيس الجمهورية على الأنشطة التي تنفذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار مهامها الإنسانية، والجهود المبذولة لمساعدة السكان المتضررين وتلبية حاجاتهم الأساسية، فضلا عن التحديات التي تواجه عمل البعثة وأولوياتها وخططها للمرحلة المقبلة.

كما تناول البحث التعاون القائم بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الرسمية اللبنانية، ولا سيما وزارتي الزراعة والشؤون الاجتماعية، في إطار دعم المجتمعات المتضررة وتعزيز قدرتها على الصمود، إضافة إلى أهمية استمرار التنسيق مع المؤسسات المعنية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. وتطرق اللقاء إلى التطورات في الجنوب، حيث أعرب الوفد عن قلقه إزاء التداعيات المحتملة للانسحاب التدريجي لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وانعكاساته على الأوضاع الإنسانية واحتياجات السكان في المناطق الحدودية".

الرئيس عون

من جهته، نوه الرئيس عون بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، والجهود التي تبذلها فرقها في ظروف دقيقة وصعبة، مؤكدا "أهمية مواصلة عملها الإنساني وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الرسمية اللبنانية، خصوصا في المناطق الأكثر تضررا".

وشدد رئيس الجمهورية على أن "حماية المدنيين وتأمين حاجاتهم الأساسية يشكلان أولوية، لا سيما في الجنوب"، مؤكدا "ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الظروف التي تسمح للأهالي بالعودة الآمنة إلى قراهم ومنازلهم واستعادة حياتهم الطبيعية".

وأكد الرئيس عون "أهمية استمرار حضور المنظمات الإنسانية الدولية ودعمها للبنان خلال المرحلة المقبلة، وضرورة مواكبة الحاجات الإنسانية المتزايدة ببرامج مستدامة تسهم في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز مقومات صمودها".

وفد تجمع مزارعي الجنوب

واستقبل الرئيس عون وفد تجمع مزارعي الجنوب والتعاونية الزراعية المستدامة في سردا السيد رضا فاضل، وجرى البحث في اوضاع المزارعين والمشاكل التي تواجهها الزراعة في الجنوب.

بداية، القى محمد الحسيني باسم الوفد كلمة، شكر فيها الرئيس عون على ما يوليه من "فائق اهتمام بالقطاع الزراعي بشكل عام والجنوبي بشكل خاص"، متمنيا عليه الطلب إلى من يعنيهم الأمر إيلاء موضوع المزارعين في الجنوب والمنطقة المحتلة، التي يعتاش منها آلاف العائلات، بالغ اهتمامهم ضمن العناوين التالية:

أولا: العمل عبر قوات الطوارئ الدولية لتأمين وصول المزارعين إلى مزارعهم في مناطق الوزاني والحاصباني وسردا وغيرها من المناطق الحدودية، وهذه المناطق مزروعة بالأشجار المثمرة التي إن تم إهمالها لفترة طويلة تتطلب ما لا يقل عن سبع سنوات لإعادتها إلى حالة الإنتاج.

ثانيا: العمل على تنظيم العلاقة مع الأشقاء في سوريا لناحية تخفيف الشروط المتعلقة بالتصدير إلى السوق السورية أو الترانزيت عبر الأراضي السورية.

ثالثا: الإسراع في تعويض مزارعي الجنوب عن الأضرار التي لحقت بهم جراء العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك عامي 2024 و2025. والتعويض اليوم لم يعد يحتمل التأجيل، بل أصبح حاجة ملحة وضرورية، بعدما انهارت مصادر رزق المزارعين، ودمرت محاصيلهم وحقولهم وبساتينهم، وأصبحت آلاف العائلات مهددة في مصدر عيشها واستمرارها.

رابعا: الإيعاز إلى الوزارات المختصة العمل على التقدم بشكوى مدعمة بالوثائق حول انتهاكات العدو الإسرائيلي لأبسط القوانين الدولية والإنسانية، حيث عمد إلى هدم منازل المزارعين وتجريف حقولهم وبساتينهم وتدمير البنية التحتية الزراعية، ما يشكل جريمة حرب موصوفة ومؤكدة".

ورحب الرئيس عون بالوفد، مشددا على "اهمية الزراعة والمزارعين، والدروس التي تنتج عن العلاقة بينهم وبين الارض، حيث يشتد تعلقهم بها، ما يعزز صمودهم على الرغم من كل المشاكل والصعوبات التي يعانونها".

ولفت الى "وقوف الدولة الى جانب المزارعين وفق الامكانات المتوافرة"، كاشفا انه تبلغ من وزير الزراعة وجود "مبلغ 7.5 مليون دولار كمساعدة لهم، وسيتبعها 40 مليون دولار لتأمين 1500 خيمة بلاستيكية و50 مضخة مياه (للاراضي التي يمكن الوصول اليها حاليا). اما تلك التي يتعذر الوصول اليها فستؤمن لها المبالغ فور تذليل الصعوبات الميدانية".

واعتبر رئيس الجمهورية ان "وقوف الدولة الى جانب المزارعين واجب عليها"، مشيرا الى انه  طلب في خلال محادثاته مع كبار المسؤولين الاميركيين ومنهم وزير الخارجية، "الضغط على اسرائيل لتمكين المزارعين من معاينة اراضيهم والعمل فيها، وتتم متابعة الموضوع الذي، وللاسف، يأخذ بعض الوقت بسبب الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة".

وقال: "ان وزير الزراعة يولي اهمية كبيرة بهذا الملف، ونتابع جميعا مطالب المزارعين، ومطالب الجنوبيين بشكل عام، لاننا ندرك اهمية الارض وضرورة التعلق بها فهي اساس وجودنا، وانا شخصيا ابن الجنوب واعرفه تماما واعرف ماذا تعني الارض لاهلها".

واستمع الرئيس عون من اعضاء الوفد الى المشاكل والعراقيل التي تعترض المزارعين، ان على مستوى الزراعة او على مستوى التصريف والتصدير او على مستوى التعويضات، مؤكدا العمل على "تذليل العقبات من خلال اتصالات واجراءات عملية مع مختلف الجهات، ومنها البنك الدولي ووكالات الامم المتحدة والمانحين"، لافتا الى ان "التواصل قائم كذلك  مع سوريا لتسهيل نقل الانتاج اللبناني عبر اراضيها".

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