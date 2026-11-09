باراك: الحوار المباشر بين بغداد وأربيل هو السبيل الأمثل لحل القضايا الشائكة

أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إلى العراق توم باراك، أن "الحوار المباشر بين بغداد وأربيل هو السبيل الأمثل لحل القضايا الشائكة، فيما بين أن الولايات المتحدة إلى جانب بغداد وأربيل في بناء عراق مزدهر وذي سيادة".

وكتب باراك، في تدوينة عبر منصة "إكس": "إن الحوار المباشر بين بغداد وأربيل هو السبيل الأمثل لحل القضايا الشائكة: صادرات النفط، والرواتب، والإيرادات. وقد أظهر رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني هذه القيادة اليوم، والولايات المتحدة تقف إلى جانبهما في بناء عراق مزدهر ذي سيادة".