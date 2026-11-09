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سامي الجميّل يستقبل وفد "سيدة الجبل" برئاسة سعيد ويبحثان توحيد الجهود لتعزيز قيام الدولة وسيادتها
أخبار لبنان
2026-11-09 | 14:26
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سامي الجميّل يستقبل وفد "سيدة الجبل" برئاسة سعيد ويبحثان توحيد الجهود لتعزيز قيام الدولة وسيادتها
استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفدًا من لقاء «سيدة الجبل» برئاسة الدكتور فارس سعيد.
وخلال اللقاء الذي حضره أعضاء من المكتب السياسي الكتائبي، قدّم وفد «سيدة الجبل» إلى الجميّل ورقة عمل لمقاربة التحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.
وتناول اللقاء سبل توحيد الجهود لتعزيز دور المؤسسات الدستورية، وضمان قيام دولة قوية قادرة على بسط سلطتها على كامل أراضيها وصون قرارها الوطني المستقل.
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