سامي الجميّل يستقبل وفد "سيدة الجبل" برئاسة سعيد ويبحثان توحيد الجهود لتعزيز قيام الدولة وسيادتها

‎استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفدًا من لقاء «سيدة الجبل» برئاسة الدكتور فارس سعيد.



‎وخلال اللقاء الذي حضره أعضاء من المكتب السياسي الكتائبي، قدّم وفد «سيدة الجبل» إلى الجميّل ورقة عمل لمقاربة التحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.



‎وتناول اللقاء سبل توحيد الجهود لتعزيز دور المؤسسات الدستورية، وضمان قيام دولة قوية قادرة على بسط سلطتها على كامل أراضيها وصون قرارها الوطني المستقل.