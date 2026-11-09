وزير الاقتصاد: حوالى الثلاثين في المئة من الشعب تحت خط الفقر وهناك تطورات إيجابية في ملف التهرّب من الضرائب

أكّد وزير الاقتصاد عامر البساط أنّ حوالى الثلاثين في المئة من الشعب اللبنانيّ تحت خط الفقر وعشرون في المئة يعيشون في أوضاع “ضيّقة” قريبة للفقر.

وأعلن العمل على صندوق استثماريّ لمساعدة القطاعات “الصغيرة”.

وأوضح أنّ في سوريا هناك مقومات سياسية أمنية ما تسمح لاقتصادها بالازدهار أمّا في لبنان فهناك من يرفض تسليم سلاحه.

وقال: “خريطة المنطقة الاقتصادية تتغيّر بسرعة ونحن في لبنان نأخذ فرصتنا بجدية من حيث قدرتنا على الاستيراد والتوزيع”.

أمّا عن الضرائب فشدد البساط على ألّا وزير قابل برفع الضرائب، لكن الاقتصاد اللبنانيّ يحتاج إلى توازن.

ولفت إلى وجود تطورات إيجابية متعلقة في ملف التهرّب من الضرائب.